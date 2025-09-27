Language
    वाराणसी सहि‍त समूचे पूर्वांचल में जोरदार बारिश, उमस से म‍िली राहत, बादलों की सक्र‍ियता बरकरार

    By Shailesh Asthana Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:32 AM (IST)

    बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते वाराणसी में तेज हवा के साथ बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से यातायात बाधित हुआ और बिजली गुल रही। आकाशीय बिजली गिरने से एक घर में नुकसान हुआ और एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई।

    मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों तक छिटपुट बारिश की संभावना जताई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न वायुदाब क्षेत्र के पश्चिम की ओर बढ़ने से नमी भरी पुरवा हवा व गरम पछ़ुआ की युति ने थंडर क्लाउड का निर्माण किया। सूरज ढलते ही ज्यों तापमान कुछ कम हुआ, बादलों को अनुकूल वातावरण मिला और तेज तूफानी हवा संग वर्षा आरंभ हो गई। तेज बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट बीच आधा घंटा तक मूसलधार पानी गिरा तो अनेक स्थानों पर वज्रपात भी हुआ।

    अनेक क्षेत्रो में पेड़ तथा बिजली के खंभे व तार टूटकर गिर पड़े। इससे कहीं यातायात प्रभावित हुआ तो एक बड़े क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों को घंटों अंधेरे में रहना प़ड़ा। बाबतपुर क्षेत्र में 5.8 मिमी तो शहरी क्षेत्र में 7.6 मिमी पानी गिरने से जगह-जगह जलजमाव हो गया लेकिन लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अभी दो-तीन दिन और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं, कभी-कभी छिटपुट वर्षा हो सकती है।

    इधर कई दिनों से तीखी धूप और पर्याप्त आर्द्रता ने वातावरण में उमस भरी चिपचिपी गर्मी बढ़ा दी थी। लोग पसीने से बेहाल थे। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है। बंगाल की ख़ाड़ी में चल रही मानसूनी गतिविधियों के चलते इस क्षेत्र में धूप व बादल साया बना हुआ था।

    तापमान में निरंतर वृद्धि जारी थी। शुक्रवार की सुबह से बंगाल की खाड़ी के निम्न वायुदाब का प्रभाव बढ़ने से बादलों की सघनता बढ़ती दिखने लगी थी, जिससे तापमान में हल्की सी कमी आई। शाम को सूर्यास्त के बाद बादल बरस पड़े। बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अभी दो-तीन दिन तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा या बूंदाबांदी की घटना हो सकती है, इसके बाद इस क्षेत्र से भी मानसून समय पूर्व ही विदा ले लेगा।

    धरसौना गांव में गिरी आकाशीय बिजली, हजारों की क्षति

    चोलापुर क्षेत्र के धरसौना गांव में शुक्रवार की रात आकाशीय बिजली गिरने से हजारों की क्षति हो गई। धरसौना निवासी सर्वेश तिवारी के घर पर बिजली गिरने से घर के सामने लगा जहां टीन शेड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया वहीं पालतू कुत्ता की मौके पर मौत हो गई। इस दौरान घर में रखे सभी विद्युत उपकरण जल गए, जिससे हजारों रुपये का क्षति हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि तेज गर्जना और चमक के साथ बिजली गिरी थी, जिससे आसपास के लोग भी डर गए। क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम को बारिश व आकाशीय बिजली गिरने से रात तक विद्युत सप्लाई बाधित रहा।