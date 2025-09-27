वाराणसी के पराड़कर भवन में कार्यक्रम रोकने पर कांग्रेस का हंगामा, पुलिस से हुई झड़प
वाराणसी में पराड़कर भवन पर कांग्रेस के कार्यक्रम को रोकने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और नारेबाजी भी हुई। विवाद के बाद सम्मेलन मैदागिन स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित किया जा रहा है। पराड़कर भवन पर पुलिस की मौजूदगी के कारण कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पराड़कर भवन पर कांग्रेस के कार्यक्रम का आयोजन रोकने की वजह से शनिवार को कांग्रेसी आक्रोशित नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पराड़कर भवन पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी के साथ ही पुलिस से धक्का मुक्की की नौबत भी आई।
वहीं सम्मेलन विवाद की नौबत आने के बाद मैदागिन स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पर आयोजित हो रहा है। पराड़कर भवन पर पुलिस की मौजूदगी होने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की कहासुनी और कार्यकर्ताओं संग नोंकझोंक भी हुई।
वहीं कई पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट करने की जानकारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी आक्रोशित नजर आए। प्रशासन की कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर कार्रवाई से आक्रोशित पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के इशारे पर जिला प्रशासन विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है।
कांग्रेस नेता को किया हाउस अरेस्ट
मिर्जामुराद में दुधवां गांव निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि व कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद सिंह 'रिंकू' को शनिवार की सुबह पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद सिंह 'रिंकू' ने बताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के स्वागत में जाना था कि सुबह ही पुलिस घर पर पहुंच हाउस अरेस्ट कर दिया।
