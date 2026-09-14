डॉ. विकास सिंह। भारत में हुनर या कौशल की कमी सिर्फ युवाओं को बेरोजगार ही नहीं बना रही है, बल्कि उन्हें कम कमाई वाली नौकरियों में फंसाकर रख रही है। यह समस्या सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर रही है। हुनर की इस कमी का सबसे बड़ा असर उत्पादकता पर पड़ता है। जब एक मजदूर आधुनिक मशीनों को नहीं चला पाता या डिजिटल सिस्टम को नहीं समझ पाता, तो वह कम समय में कम काम कर पाता है। इससे कंपनियां नई तकनीक अपनाने में पीछे रह जाती हैं और ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पातीं।

नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ थोड़े से ही स्नातक अपनी पढ़ाई के हिसाब से नौकरियां पा रहे हैं। लाखों छात्र बिना किसी व्यावहारिक अनुभव के डिग्री हासिल कर रहे हैं। इस वजह से कंपनियों को उन्हें फिर से सिखाना पड़ता है, जिससे देश के समय और पैसे दोनों का नुकसान होता है। पहली नौकरी इंसान का पूरा भविष्य तय करती है। अगर कोई युवा शुरुआत में ही अच्छा काम और हुनर सीख लेता है, तो आगे चलकर उसकी तनख्वाह और ओहदा दोनों बढ़ते हैं। लेकिन जब किसी को बिना हुनर वाली कम वेतन की नौकरी मिलती है, तो वह उसी में फंसा रह जाता है।