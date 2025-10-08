Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Varanasi Top 10 News 8 October 2025 : राज्‍यपाल का ल‍िव इन पर ट‍िप्‍पणी, व‍िद्यापीठ का दीक्षा समारोह और गौ तस्करी का भंडाफोड़ सहि‍त पढ़ें टाप 10 खबरें

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:29 PM (IST)

    Varanasi top 10 news today वाराणसी और पूर्वांचल में कई प्रमुख खबरें बुधवार को चर्चा में बनी रहीं। राज्‍यपाल आनंदी बेन पटेल का कन्‍वोकेशन में लड़‍क‍ियों को दी गई नसीहत जहां चर्चा में खूब बनी रही तो वहीं दूसरी ओर मेधाव‍ियों के सम्‍मान से मंच की गर‍िमा को भी चार चांद लगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक ही खबर में पढ़ें पूर्वांचल और वाराणसी की प्रमुख खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। राज्‍यपाल आनंदी बेन पटेल का कन्‍वोकेशन में लड़‍क‍ियों को दी गई नसीहत जहां चर्चा में बनी रही तो वहीं दूसरी ओर मेधाव‍ियों के सम्‍मान से मंच की गर‍िमा को भी चार चांद लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में राज्‍यपाल का ल‍िव इन र‍िलेशन पर टि‍प्‍पणी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात, गौ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, आयरलैंड में भारत के राजदूत ने दी पंडित छन्नूलाल मिश्र को दी श्रद्धांजलि, विद्यापीठ का 45वां दीक्षांत समारोह, एनसीसी कैडेट्स को मिला स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण आद‍ि बनारस शहर की प्रमुख खबरें थीं।

    गाजीपुर में ईयरफोन लगाकर बैठे किशोर को स्कूली बस ने कुचला, जौनपुर में इनकम टैक्स के दायरे में आए 42 हजार राशनकार्ड धारकों पर जांच की आंच, सोनभद्र में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई,  सोनभद्र के निगाही कोल माइंस में सौ फीट खाई में गिरा ट्रेलर आद‍ि खबरें भी खूब चर्चा में बनी रहीं।

    क्‍ल‍िक करके पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें -

    • वाराणसी : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में एक दीक्षांत समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रोफेसर आनंद कुमार, परिषद विद्या परिषद एवं कोर्ट के सभी सदस्यों, शिक्षकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। वह बेट‍ियों को लेकर मुखर नजर आईं कहा क‍ि 'ल‍िव इन र‍िलेशन में न आएं बेट‍ियां, 50-50 टुकड़े करके भरने वालों को देखा है'।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें पहली खबर वाराणसी में बोलीं राज्‍यपाल - 'ल‍िव इन र‍िलेशन में न आएं बेट‍ियां, टुकड़े करके भरने वालों को देखा है'

    • वाराणसी: अंतरराष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में आयोजित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 47 वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को वाराणसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री-स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट एंड बेसिक किट (एफसीसीई) वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने पांच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह किट प्रदान की, जो तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को और प्रभावी बनाने में सहायक होगी।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें दूसरी खबरवाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी सौगात

    • वाराणसी : रोहनिया पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह कड़ाई के बाद मवेशियों को बड़े ट्रकों से छोटे पिकअप वाहनों में लादकर बार्डर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर, एक विशेष टीम ने 11 तस्करों के साथ छह पिकअप वाहनों को पकड़ा, जिनमें से 35 गोवंश बरामद हुए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पशु तस्कर अवैध रूप से मवेशियों को लादकर वध के लिए बिहार ले जा रहे हैं।

    एक क्‍लि‍क में पढ़ें तीसरी खबरवाराणसी में गौ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 35 गोवंश बरामद; 11 तस्कर गिरफ्तार

    • वाराणसी : आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्र ने स्वर्गीय पंडित छन्नूलाल मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से लिखा कि उनका पंडित जी से केवल एक बार साक्षात्कार हुआ था, जब वे 2019 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में वाराणसी यात्रा पर थे। उस समय पंडित जी ने भारतीय संगीत और संस्कृति की सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया था।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें चौथी खबरआयरलैंड में भारत के राजदूत ने दी पंडित छन्नूलाल मिश्र को दी श्रद्धांजलि, सुनाया अनोखा अनुभव

    • वाराणसी : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि इस समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्‍यापाल आनंदीबेन पटेल, मुख्य अतिथि प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि गोपाल, विशेष अतिथि योगेंद्र उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) और रजनी तिवारी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) सहित कई सम्मानित अतिथिगण उपस्थित थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों, जनप्रतिनिधियों और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा का भी स्वागत किया।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें पांचवीं खबरमहात्‍मा गांधी काशी विद्यापीठ का 45वें दीक्षांत समारोह में 101 मेधावियों को म‍िला स्वर्ण पदक

    • वाराणसी : 7 यूपी नेवल एनसीसी कैडेट्स इकाई को बुधवार को 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के स्विमिंग पूल में स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में लगभग 100 कैडेटों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य कैडेटों को जलक्रीड़ा, तैराकी और अंडरवॉटर डाइविंग की मूलभूत तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान देना था। कमांडिंग ऑफिसर ने इस अवसर पर कहा कि स्कूबा डाइविंग केवल एक साहसिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करती है।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें छठवीं खबर39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के स्विमिंग पूल में 7 यूपी नेवल एनसीसी कैडेट्स को मिला स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण

    • गाजीपुर : सड़क के किनारे बैठकर मोबाइल देख रहे किशोर की स्कूल बस से कुचलकर मौत हो गई। मोनू कन्नौजिया (17) निवासी अरखपुर गांव के समीप पुलिया पर बैठा था। वह कान में ईयर फोन लगाकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इस दौरान शहर के स्कूल की बस के चालक ने बैक करते समय हार्न बजाया। इस दौरान किशोर को आवाज सुनाई नहीं दी। चालक ने भी गौर नही किया और बैक करते हुए किशोर को कुचल दिया। स्‍थानीय लोगों के अनुसार मौके पर ही किशोर की मौत भी हो गई। हादसे के बाद चालक बस को छोड़कर फरार हो गया।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें सातवीं खबर गाजीपुर में ईयरफोन लगाकर बैठे किशोर को स्कूली बस ने कुचला, मौके पर ही मौत

    • जौनपुर : इनकम टैक्स के दायरे में आए 42 हजार 243 राशनकार्ड धारकों को जांच के दायरे में लिया गया है। इसमे ग्रामीण क्षेत्रों के 36072, जबकि नगरीय में 6162 कार्डधारकों को शामिल किया गया है। आयकरदाताओं की संभावित सूची भारत सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसका सत्यापन कराया जा रहा है। मौजूदा समय में जिले में राशनकार्ड धारकों की कुल संख्या आठ लाख 33 हजार 710 है।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें आठवीं खबरजौनपुर में इनकम टैक्स के दायरे में आए 42 हजार राशनकार्ड धारकों पर जांच की आंच

    • सोनभद्र: जनपद की चार थानों की पुलिस टीम ने संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और नौ गायों तथा पांच बछड़ों को भी बरामद किया है। यह सफलता सदर क्षेत्राधिकारी राज सोनकर के निर्देशन में प्राप्त हुई। आज सुबह भोर में लगभग 4:20 बजे रामपुर बरकोनिया, पन्नूगंज, रायपुर और मांची पुलिस की संयुक्त टीम ने गोवंशीय पशु तस्करों से मुठभेड़ की।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें नौवीं खबर सोनभद्र में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, एक तस्कर गिरफ्तार

    • सोनभद्र : एनसीएल की निगाही कोयला खदान में मंगलवार की देर रात तीन बजे एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर लगभग सौ फीट गहरी खाई में गिर गया। जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर निगाही कोयला खदान में इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग के कार्य में लगा हुआ था। कार्य के दौरान ट्रेलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इसमें मध्य प्रदेश के सीधी के नीलवार अमिलिया निवासी ट्रेलर चालक तारकेश्वर पटेल की मौके पर ही मौत हो गई।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें दसवीं खबरसोनभद्र के निगाही कोल माइंस में सौ फीट खाई में गिरा ट्रेलर, चालक की मौत