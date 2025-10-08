Varanasi top 10 news today वाराणसी और पूर्वांचल में कई प्रमुख खबरें बुधवार को चर्चा में बनी रहीं। राज्‍यपाल आनंदी बेन पटेल का कन्‍वोकेशन में लड़‍क‍ियों को दी गई नसीहत जहां चर्चा में खूब बनी रही तो वहीं दूसरी ओर मेधाव‍ियों के सम्‍मान से मंच की गर‍िमा को भी चार चांद लगा।

वाराणसी में राज्‍यपाल का ल‍िव इन र‍िलेशन पर टि‍प्‍पणी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात, गौ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, आयरलैंड में भारत के राजदूत ने दी पंडित छन्नूलाल मिश्र को दी श्रद्धांजलि, विद्यापीठ का 45वां दीक्षांत समारोह, एनसीसी कैडेट्स को मिला स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण आद‍ि बनारस शहर की प्रमुख खबरें थीं।

गाजीपुर में ईयरफोन लगाकर बैठे किशोर को स्कूली बस ने कुचला, जौनपुर में इनकम टैक्स के दायरे में आए 42 हजार राशनकार्ड धारकों पर जांच की आंच, सोनभद्र में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, सोनभद्र के निगाही कोल माइंस में सौ फीट खाई में गिरा ट्रेलर आद‍ि खबरें भी खूब चर्चा में बनी रहीं।