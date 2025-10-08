Language
    वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी सौगात

    By Shivam singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री-स्कूल शिक्षा किट वितरित की। यह किट तीन से छह साल के बच्चों की शिक्षा में सुधार करेगी जिसमें शिक्षण सामग्री और गतिविधि-आधारित संसाधन शामिल हैं। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समाज में शिक्षा और पोषण पहुंचाने में भूमिका की सराहना की।

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटी फर्स्ट एंड बेसिक किट।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में आयोजित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 47 वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को वाराणसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री-स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट एंड बेसिक किट (एफसीसीई) वितरित की।

    इस अवसर पर उन्होंने पांच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह किट प्रदान की, जो तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को और प्रभावी बनाने में सहायक होगी।

    चंदौली की पांच आंगबाड़ी वंदना सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम बाल विकास और पोषण के क्षेत्र में सरकार की ओर से बच्चों को बेहतर देखभाल के लिए प्रदान की जा रही है। यह किट बच्चों के बौद्धिक और रचनात्मक विकास के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है, जिसमें शिक्षण सामग्री, गतिविधि-आधारित संसाधन और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल हैं।

    सिंधु यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। विन्धाचल कुमारी ने बताया कि राज्यपाल ने इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना की और कहा कि वे समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक शिक्षा और पोषण पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देने का आह्वान किया।

    नीतू सिंह ने कहा कि यह पहल केंद्र और राज्य सरकार की उन योजनाओं का हिस्सा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। माया पांडेय ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को न केवल शिक्षा, बल्कि पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

    इस किट के वितरण से वाराणसी के ग्रामीण बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की नींव रखने में मदद मिलेगी। इसी तरह मुख्य बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) विमलेश कुमार पाल ने बताया कि चंदौली जिले में 100 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द ही यह किट वितरित की जाएगी।