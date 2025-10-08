Language
    सोनभद्र के निगाही कोल माइंस में सौ फीट खाई में गिरा ट्रेलर, चालक की मौत

    By Arvind Tiwari Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:41 PM (IST)

    सोनभद्र के निगाही कोयला खदान में एक ट्रेलर के खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सीधी निवासी चालक तारकेश्वर पटेल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि संविदाकार दबंगई से मजदूरों से अधिक काम करा रहे थे जिसके कारण उनके पति की जान गई।

    सोनभद्र के निगाही कोल माइंस में सौ फीट खाई में गिरा ट्रेलर।

    जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र)। एनसीएल की निगाही कोयला खदान में मंगलवार की देर रात तीन बजे एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर लगभग सौ फीट गहरी खाई में गिर गया। जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर निगाही कोयला खदान में इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग के कार्य में लगा हुआ था।

    कार्य के दौरान ट्रेलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इसमें मध्य प्रदेश के सीधी के नीलवार अमिलिया निवासी ट्रेलर चालक तारकेश्वर पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खदान के शिफ्ट इंचार्ज, कोल डिस्पैच अधिकारी समेत अन्य प्रबंधन के लोग मौके पर पहुंच गए। ट्रेलर चालक का शव नेहरू चिकित्सालय ले जाया गया।

    मृतक चालक की पत्नी रामा पटेल ने आरोप लगाया कि निगाही में इंटरनल कोल ट्रांसपोर्टिंग का कार्य कर रहे संविदाकार मनमाने ढंग से दबंगई करके कार्य मजदूरों से करा रहा है। बताया कि मेरे पति से आठ घंटे ड्यूटी की बजाय 15 घंटे तक खदान में ट्रेलर को चलवाया जाता था। जब उनके पति ने ज्यादा काम कराए जाने का विरोध किया तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही थी।

    उनकी मौत अत्यधिक काम के दबाव होने की वजह से हुई है। मोरवा थाना प्रभारी यूपी सिंह मौके पर पहुंच कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। कहा कि मृतक के स्वजन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।