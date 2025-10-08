Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में गौ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 35 गोवंश बरामद; 11 तस्कर गिरफ्तार

    By ravi pandey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    रोहनिया पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छह पिकअप वाहनों से 35 गोवंश को भी बरामद किया है। तस्कर मवेशियों को बड़े ट्रकों से छोटे पिकअप वाहनों में भरकर बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने नेशनल हाइवे 19 पर घेराबंदी कर यह सफलता हासिल की।

    prefferd source google
    Hero Image
    आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। रोहनिया पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह कड़ाई के बाद मवेशियों को बड़े ट्रकों से छोटे पिकअप वाहनों में लादकर बार्डर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर, एक विशेष टीम ने 11 तस्करों के साथ छह पिकअप वाहनों को पकड़ा, जिनमें से 35 गोवंश बरामद हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पशु तस्कर अवैध रूप से मवेशियों को लादकर वध के लिए बिहार ले जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर, अखरी चौकी प्रभारी विशाल कुमार सिंह और उनकी टीम ने नेशनल हाइवे 19 पर अखरी गांव के सामने घेराबंदी की। पुलिस ने मवेशियों से लदे पिकअप वाहनों को रोका और तलाशी ली, जिसमें कुल 35 गोवंश बरामद हुए।

    चौकी प्रभारी विशाल सिंह ने बताया कि तस्करों ने शुरू में दावा किया कि वे सुल्तानपुर मेले से मवेशियों को ले जा रहे हैं, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे प्रयागराज से एक बड़े वाहन से गोवंश को अलग-अलग छह पिकअप में लादकर बिहार जा रहे थे, जहां उन्हें फिर एक बड़े ट्रक पर लादना था। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और ऐसे गिरोहों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है। 

    पकड़े गए तस्करों में शाम‍िल

    गुलशन निषाद (ग्राम बाहरपुर बंधवा, थाना जयसिंहपुर, सुल्तानपुर), रोशन कुमार (मनकोसी, थाना बोधगया, जनपद गया, बिहार), दीपू धुरिया (ग्राम आलापुर, थाना कादीपुर, जनपद सुलतानपुर), संजीत कुमार यादव (ग्राम छाछ, थाना बोधगया, जनपद गया, बिहार), मनोज कुमार निषाद (ग्राम भरवारीपुर, थाना कादीपुर, जनपद सुलतानपुर), इशू कुमार (ग्राम मनकोसी, थाना बोधगया, बिहार), अभिषेक कुमार (ग्राम राणा नगर, थाना कादीपुर, सुलतानपुर), उपेंद्र यादव (नारायण नगर, थाना मोखाशी, जनपद गया, बिहार), दीपक कुमार (ग्राम आशापुर, पोस्ट पारस पट्टी, थाना मोतियारपुर, जिला सुलतानपुर), सुरेश यादव (ग्राम दर्जियाचक, थाना टंकुपा, जिला गया, बिहार) और निखिल धुरिया (ग्राम गोकुल नगर, आलापुर, थाना कादीपुर, जनपद सुलतानपुर) शामिल हैं।