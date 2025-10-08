वाराणसी में गौ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 35 गोवंश बरामद; 11 तस्कर गिरफ्तार

रोहनिया पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छह पिकअप वाहनों से 35 गोवंश को भी बरामद किया है। तस्कर मवेशियों को बड़े ट्रकों से छोटे पिकअप वाहनों में भरकर बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने नेशनल हाइवे 19 पर घेराबंदी कर यह सफलता हासिल की।

जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। रोहनिया पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह कड़ाई के बाद मवेशियों को बड़े ट्रकों से छोटे पिकअप वाहनों में लादकर बार्डर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर, एक विशेष टीम ने 11 तस्करों के साथ छह पिकअप वाहनों को पकड़ा, जिनमें से 35 गोवंश बरामद हुए हैं।

थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पशु तस्कर अवैध रूप से मवेशियों को लादकर वध के लिए बिहार ले जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर, अखरी चौकी प्रभारी विशाल कुमार सिंह और उनकी टीम ने नेशनल हाइवे 19 पर अखरी गांव के सामने घेराबंदी की। पुलिस ने मवेशियों से लदे पिकअप वाहनों को रोका और तलाशी ली, जिसमें कुल 35 गोवंश बरामद हुए।

चौकी प्रभारी विशाल सिंह ने बताया कि तस्करों ने शुरू में दावा किया कि वे सुल्तानपुर मेले से मवेशियों को ले जा रहे हैं, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे प्रयागराज से एक बड़े वाहन से गोवंश को अलग-अलग छह पिकअप में लादकर बिहार जा रहे थे, जहां उन्हें फिर एक बड़े ट्रक पर लादना था। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और ऐसे गिरोहों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है।