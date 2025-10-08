गाजीपुर में ईयरफोन लगाकर बैठे किशोर को स्कूली बस ने कुचला, मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सड़क के किनारे बैठकर मोबाइल देख रहे किशोर की स्कूल बस से कुचलकर मौत हो गई। मोनू कन्नौजिया (17) निवासी अरखपुर गांव के समीप पुलिया पर बैठा था। वह कान में ईयर फोन लगाकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इस दौरान शहर के स्कूल की बस के चालक ने बैक करते समय हार्न बजाया। इस दौरान किशोर को आवाज सुनाई नहीं दी। चालक ने भी गौर नही किया और बैक करते हुए किशोर को कुचल दिया।