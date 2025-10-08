Language
    गाजीपुर में ईयरफोन लगाकर बैठे किशोर को स्कूली बस ने कुचला, मौके पर ही मौत

    By Shivanand Rai Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:54 AM (IST)

    गाजीपुर में सड़क किनारे मोबाइल देख रहे मोनू कन्नौजिया नामक किशोर की स्कूल बस से कुचलकर दुखद मौत हो गई। ईयरफोन लगाए होने के कारण उसे बस का हॉर्न नहीं सुनाई दिया। बस चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सड़क के किनारे बैठकर मोबाइल देख रहे किशोर की स्कूल बस से कुचलकर मौत हो गई। मोनू कन्नौजिया (17) निवासी अरखपुर गांव के समीप पुलिया पर बैठा था। वह कान में ईयर फोन लगाकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इस दौरान शहर के स्कूल की बस के चालक ने बैक करते समय हार्न बजाया। इस दौरान किशोर को आवाज सुनाई नहीं दी। चालक ने भी गौर नही किया और बैक करते हुए किशोर को कुचल दिया।

    स्‍थानीय लोगों के अनुसार मौके पर ही किशोर की मौत भी हो गई। हादसे के बाद चालक बस को छोड़कर फरार हो गया। शहर के स्कूल की बस बच्चों को गांव से लेकर आ रही थी। ग्रामीणों में घटना को लेकर गुस्सा रहा।आरोप था कि बस चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किशोर को कुचला है। बिरनो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही बस चालक की तलाश शुरू कर दी है।