39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के स्विमिंग पूल में 7 यूपी नेवल एनसीसी कैडेट्स को मिला स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण

जागरण संवाददाता, वाराणसी। 7 यूपी नेवल एनसीसी कैडेट्स इकाई को बुधवार को 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के स्विमिंग पूल में स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में लगभग 100 कैडेटों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य कैडेटों को जलक्रीड़ा, तैराकी और अंडरवॉटर डाइविंग की मूलभूत तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान देना था।

कमांडिंग ऑफिसर ने इस अवसर पर कहा कि स्कूबा डाइविंग केवल एक साहसिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करती है। उन्होंने सुरक्षा नियमों और प्रशिक्षकों के निर्देशों का पालन करने पर विशेष जोर दिया।

प्रशिक्षण सत्र का संचालन विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के निर्देशन में किया गया, जिसमें कैडेटों को स्कूबा उपकरणों के उपयोग, सुरक्षा नियमों और गहराई में सांस लेने की तकनीक के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया गया। कैडेटों ने अत्यंत उत्साह और जोश के साथ इस गतिविधि में भाग लिया और नई तकनीकों को सीखने में रुचि दिखाई।

इस कार्यक्रम के माध्यम से कैडेटों में आत्मविश्वास, अनुशासन और साहस की भावना का विकास हुआ। प्रशिक्षकों ने कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों की सराहना की। स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण ने कैडेटों को न केवल तकनीकी कौशल सिखाया, बल्कि उन्हें टीम वर्क और सहयोग की भावना भी विकसित करने में मदद की। यह अनुभव उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो उन्हें भविष्य में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा।