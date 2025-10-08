Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के स्विमिंग पूल में 7 यूपी नेवल एनसीसी कैडेट्स को मिला स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण

    By ravi pandey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:49 AM (IST)

    वाराणसी में 7 यूपी नेवल एनसीसी कैडेट्स इकाई को 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 100 कैडेटों ने जलक्रीड़ा तैराकी और अंडरवॉटर डाइविंग की तकनीकों का ज्ञान प्राप्त किया। कमांडिंग ऑफिसर ने स्कूबा डाइविंग को आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता विकसित करने वाली गतिविधि बताया।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रशिक्षण का उद्देश्य टीम वर्क और साहस की भावना का विकास करना था।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। 7 यूपी नेवल एनसीसी कैडेट्स इकाई को बुधवार को 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के स्विमिंग पूल में स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में लगभग 100 कैडेटों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य कैडेटों को जलक्रीड़ा, तैराकी और अंडरवॉटर डाइविंग की मूलभूत तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान देना था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कमांडिंग ऑफिसर ने इस अवसर पर कहा कि स्कूबा डाइविंग केवल एक साहसिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करती है। उन्होंने सुरक्षा नियमों और प्रशिक्षकों के निर्देशों का पालन करने पर विशेष जोर दिया।

    प्रशिक्षण सत्र का संचालन विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के निर्देशन में किया गया, जिसमें कैडेटों को स्कूबा उपकरणों के उपयोग, सुरक्षा नियमों और गहराई में सांस लेने की तकनीक के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया गया। कैडेटों ने अत्यंत उत्साह और जोश के साथ इस गतिविधि में भाग लिया और नई तकनीकों को सीखने में रुचि दिखाई।

    इस कार्यक्रम के माध्यम से कैडेटों में आत्मविश्वास, अनुशासन और साहस की भावना का विकास हुआ। प्रशिक्षकों ने कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों की सराहना की।

    स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण ने कैडेटों को न केवल तकनीकी कौशल सिखाया, बल्कि उन्हें टीम वर्क और सहयोग की भावना भी विकसित करने में मदद की। यह अनुभव उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो उन्हें भविष्य में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा।

    इस प्रकार का प्रशिक्षण न केवल कैडेटों के व्यक्तिगत विकास में सहायक है, बल्कि यह उन्हें एक बेहतर नागरिक और समाज के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति बनाने में भी योगदान देता है।

    इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को विशेष धन्यवाद दिया गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी जारी रहेगा, ताकि अधिक से अधिक कैडेट्स को इस अद्भुत अनुभव का लाभ मिल सके। इस प्रशिक्षण ने कैडेटों के मनोबल को ऊंचा किया है और उन्हें जलक्रीड़ा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है।