    सोनभद्र में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, एक तस्कर गिरफ्तार

    By Sudhir Kumar Soni Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:45 PM (IST)

    सोनभद्र में चार थानों की पुलिस टीम ने संयुक्त अभियान में पशु तस्कर सलीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक देसी तमंचा जिंदा कारतूस नौ गायें और पांच बछड़े बरामद किए। सलीम ने बताया कि वह पशुओं को बिहार ले जाकर बेचता था। पुलिस उसके फरार साथियों की तलाश कर रही है।

    पुलिस टीम ने संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जनपद की चार थानों की पुलिस टीम ने संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और नौ गायों तथा पांच बछड़ों को भी बरामद किया है। यह सफलता सदर क्षेत्राधिकारी राज सोनकर के निर्देशन में प्राप्त हुई।

    आज सुबह भोर में लगभग 4:20 बजे रामपुर बरकोनिया, पन्नूगंज, रायपुर और मांची पुलिस की संयुक्त टीम ने गोवंशीय पशु तस्करों से मुठभेड़ की। इस दौरान एक तस्कर को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ पशु तस्कर गायों और बैल को पैदल हांककर रामपुर गांव की ओर ले जा रहे हैं।

    मुखबिर की सूचना के आधार पर पन्नूगंज के प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्रा, मांची के प्रभारी निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा और रायपुर थानाध्यक्ष सूर्यभान ने मिलकर रामपुर टोला अनजान के डेरा पर पहुंचकर तस्करों का पीछा किया।

    जैसे ही पुलिस टीम ने तस्करों की ओर बढ़ना शुरू किया, तस्कर गायों को सड़क से उतारकर जंगल की ओर भागने लगे। इस दौरान एक तस्कर ने पुलिस से मुठभेड़ की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो उसके दाहिने पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा।

    पुलिस ने घायल तस्कर को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। तस्कर ने अपनी पहचान सलीम पुत्र हनीफ निवासी कुबा, थाना नौहट्टा, जिला रोहतास, बिहार के रूप में बताई। पूछताछ में उसने बताया कि वह स्थानीय क्षेत्र से कम दामों पर पशुओं को खरीदकर एकत्रित करता था और स्थानीय निवासियों की मदद से उन्हें बिहार ले जा रहा था, जहां उन्हें अच्छे दामों पर बेचा जाता था।

    गिरफ्तार तस्कर ने अपने अन्य फरार साथियों के नाम भी बताए, जिनमें अमरनाथ पुत्र राम सहाई, नंदू और गणेश शामिल हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पहले भी गोवंशीय पशुओं को बिहार में मेले में ऊंची कीमतों पर बेच चुका है।

    इस अभियान में शामिल पुलिस टीम में रामपुर बरकोनिया के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार, मांची के प्रभारी निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा, पन्नूगंज के प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्रा, रायपुर थानाध्यक्ष सूर्यभान, उपनिरीक्षक रामपुर बरकोनिया रामनिवास यादव, कांस्टेबल संतोष सरोज, दीपक मिश्रा, सुनील कुमार और संदीप यादव शामिल थे। पुल‍िस की सतर्कता से अपराधी इस बार बच नहीं सके और पुल‍िस के हत्‍थे चढ़ गए। 