जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी में जागरण फ‍िल्‍म फेस्‍ट‍िवल का रव‍िवार को समापन हो गया। दूसरी ओर नवरात्र में पूजन अनुष्‍ठान के साथ ही दुर्गा प्रत‍िमाएं पंडालों में पहुंचने सह‍ित अन्‍य खबरें चर्चा में रहीं।

वाराणसी में अगले साल से चलेगा रोपवे, काशी में एमएसएमई सेवा पर्व का आगाज और IIT BHU के रक्षा अनुसंधान को तीनों सेनाओं का मिला समर्थन आद‍ि खबरें वाराणसी में चर्चा में बनी रहीं।

आजमगढ़ की बेसो नदी में कपड़े की गठरी में मिले तीन अज्ञात बच्चों के शव, आजमगढ़ में बिंदू दारा सिंह और ब‍िहार में एंबुलेंस से शराब तस्करी करने वाले तीन लोग गिरफ्तार आद‍ि आजमगढ़ की प्रमुख खबरें थीं।

इसके अलावा पूर्वांचल में सोनभद्र में अम‍िला धाम गए श्रद्धालुओं के जत्थे पर मधुमक्खियों का हमला, बलिया में ट्यूशन टीचर पर छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप, भदोही में दहशत फैलाने वाला ड्रोन पकड़ में आया, जौनपुर में तीन साल की बच्‍ची संग तीन बच्‍चों ने क‍िया सामूह‍िक दुष्‍कर्म आद‍ि खबरें भी चर्चा में रहीं।