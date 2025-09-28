Language
    Varanasi Top 10 News 28 September : काशी में अगले साल चलेगा रोपवे, बेसो नदी में तीन बच्‍चों का शव और बच्‍ची संग सामूह‍िक दुष्‍कर्म सहति पढ़ें टाप 10 खबरें

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:56 PM (IST)

    Varanasi top 10 news today जागरण फ‍िल्‍म फेस्‍ट‍िवल का रव‍िवार को समापन हो गया। दूसरी ओर नवरात्र में पूजन अनुष्‍ठान के साथ ही दुर्गा प्रत‍िमाएं पंडालों में पहुंचने सह‍ित अन्‍य खबरें चर्चा में रहीं। वाराणसी में अगले साल से चलेगा रोपवे काशी में एमएसएमई सेवा पर्व का आगाज और IIT BHU के रक्षा अनुसंधान आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

    वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल की पढ़ें टाप टेन खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी में जागरण फ‍िल्‍म फेस्‍ट‍िवल का रव‍िवार को समापन हो गया। दूसरी ओर नवरात्र में पूजन अनुष्‍ठान के साथ ही दुर्गा प्रत‍िमाएं पंडालों में पहुंचने सह‍ित अन्‍य खबरें चर्चा में रहीं। 

    वाराणसी में अगले साल से चलेगा रोपवे, काशी में एमएसएमई सेवा पर्व का आगाज और IIT BHU के रक्षा अनुसंधान को तीनों सेनाओं का मिला समर्थन आद‍ि खबरें वाराणसी में चर्चा में बनी रहीं।

    आजमगढ़ की बेसो नदी में कपड़े की गठरी में मिले तीन अज्ञात बच्चों के शव, आजमगढ़ में बिंदू दारा सिंह और ब‍िहार में एंबुलेंस से शराब तस्करी करने वाले तीन लोग गिरफ्तार आद‍ि आजमगढ़ की प्रमुख खबरें थीं।

    इसके अलावा पूर्वांचल में सोनभद्र में अम‍िला धाम गए श्रद्धालुओं के जत्थे पर मधुमक्खियों का हमला, बलिया में ट्यूशन टीचर पर छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप, भदोही में दहशत फैलाने वाला ड्रोन पकड़ में आया, जौनपुर में तीन साल की बच्‍ची संग तीन बच्‍चों ने क‍िया सामूह‍िक दुष्‍कर्म आद‍ि खबरें भी चर्चा में रहीं। 

    क्‍ल‍िक करके पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें -

    • वाराणसी : देश में पहली बार अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए चलने वाले रोप-वे को दैवीय आपदा के दृष्टिकोण से अत्यधिक सुरक्षित माना जा रहा है। तेज हवा या बिजली कड़कने की स्थिति में गंडोला अपने आप धीमा हो जाएगा। यदि बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है, तो गंडोला रास्ते में नहीं रुकेगा, बल्कि अपने नजदीकी स्टेशन पर पहुंच जाएगा। गंडोला एक बार बंद होने पर अंदर से नहीं खुलेगा। यह जानकारी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और एनएचएनएमएल की प्रोजेक्ट निदेशक पूजा मिश्रा ने साझा की।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें पहली खबर वाराणसी में अगले साल से चलेगा रोपवे, यूरोपियन स्टैंडर्ड के सुरक्षा उपकरणों का हो रहा प्रयोग

    • वाराणसी : काशी में एमएसएमई सेवा पर्व का रव‍िवार को उद्घाटन हुआ। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और राज्यमंत्री शोभा कारंदलाजे ने शुभारंभ क‍िया। एमएसएमई सेवा पर्व के तहत दो दिवसीय विरासत से विकास कार्यक्रम 30 सितंबर तक अयोज‍ित क‍िया गया है। आयोजन का मकसद पूर्वांचल के व‍िकास पर केंद्र‍ित है। एमएसएमई सेवा पर्व-2025: विरासत से विकास कार्यक्रम का उद्घाटन रविवार को काशी में हुआ। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी और राज्यमंत्री शोभा कारंदलाजे ने किया।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें दूसरी खबर काशी में एमएसएमई सेवा पर्व का आगाज, केंद्रीय एमएसएमई जीतन राम मांझी व राज्यमंत्री शोभा कारंदलाजे ने किया शुभारंभ

    • वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी के नवोन्मेषी अनुसंधान को भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं से उच्च प्रशंसा और वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह उपलब्धि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध होगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के डॉ. अजय प्रताप तथा आईआईआईटी गुवाहाटी के डॉ. राकेश मातम के संयुक्त कार्य को गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित ट्राई सर्विसेज एकेडेमिया टेक्नोलॉजी संगोष्ठी के समापन सत्र में मान्यता दी गई। इस अवसर पर जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, डीआरडीओ प्रमुख डॉ. समीर वी. कामत सहित देशभर से आए प्रतिष्ठित शोधकर्ता उपस्थित रहे।

    एक क्‍लि‍क में पढ़ें तीसरी खबरIIT BHU के रक्षा अनुसंधान को तीनों सेनाओं का मिला समर्थन, आत्मनिर्भर भारत को म‍िला बढ़ावा

    • आजमगढ़ : मार्टिनगंज क्षेत्र में रवि‍वार को तीन बच्‍चों का शव बेसो नदी में बच्‍चों के शव म‍िलने के बाद सीमा विवाद में दीदारगंज थाने की पुलिस उलझी रही। दीदारगंज थाना क्षेत्र के भादो गांव के निकट वेसो नदी में आज अपराह्न लगभग 4:00 बजे कुछ बच्चे नहाने के लिए नदी के पुल से कूदे। इस दौरान उन्हें एक कपड़े की गठरी दिखाई दी, जिसमें एक बच्चे का शव था। बच्चों ने इस बारे में ग्राम प्रधान बृजेश पाठक को सूचित किया। ग्राम प्रधान की सूचना पर दीदारगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी इकट्ठा करने लगी।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें चौथी खबरआजमगढ़ की बेसो नदी में कपड़े की गठरी में मिले तीन अज्ञात बच्चों के शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप

    • आजमगढ़ :अंतरराष्ट्रीय पटल पर मिट्टी वाले अखाड़े की कुश्ती का कोई मतलब नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के क्षेत्र में जौहर दिखाना है तो मैट पर कुश्ती की तैयारी करनी होगी। पिछले 10 सालों से सरकार ने खे कूद की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। जिसके चलते खिलाड़ियों ने देश के लिए अनेक मेडल जीता है। यह बातें अंतरराष्ट्रीय पहलवान व रामायन सीरियल में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह के पुत्र हिंदी, पंजाबी और टीवी फिल्म एवं बिग बास टीवी सीरियल के तीसरे सीजन के विजेता बिंदू दारा सिंह ने रविवार को तहसील सगड़ी के अंजान शहीद बाजार में होली ग्रेस हास्पिटल के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में कहीं।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें पांचवीं खबरअंतरराष्ट्रीय स्तर मुकाबले के लिए मिट्टी को छोड़ मैट पर लड़नी होगी कुश्ती: बिंदू दारा सिंह

    • आजमगढ़ : ब‍िहार चुनाव की आहट में पंजाब के चंडीगढ़ से शराब तस्‍करों ने जेब भरने के ल‍िए नए जुगाड़ न‍िकाले हैं। बिहार तक शराब तस्करी में पुल‍िस ने इस बार एंबुलेंस से शराब तस्‍करी का मामला उजागर क‍िया है। जहानागंज थाना व आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई, बताया गया क‍ि सभी तस्‍कर बिहार के रहने वाले हैं। जहानागंज थाना की पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मिलकर एंबुलेंस के माध्यम से शराब तस्करी करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें छठवीं खबर :ब‍िहार में एंबुलेंस से शराब तस्करी करने वाले तीन लोग आजमगढ़ में गिरफ्तार, महिला भी शामिल

    • सोनभद्र: अमिला धाम दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं के एक जत्थे पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। यह घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु अमिला धाम की ओर बढ़ रहे थे। मधुमक्खियों के इस हमले ने सभी को चौंका दिया और भगदड़ मच गई। रवि‍वार को अवकाश और नवरात्र का समय होने की वजह से भक्‍तों की काफी भीड़ धाम की ओर दर्शन करने के ल‍िए जा रही थी। इसी दौरान कहीं से दोपहर के समय आक्रोश‍ित मधुमक्‍ख‍ियों के झुंड ने लोगों की भीड़ पर हमला कर द‍िया। मधुमक्‍ख‍ियों के हमले से मौके पर भगदड़ की स्‍थ‍िति‍ हो गई और ज‍िसे जहां पर भी बचने की गुंजाइश म‍ि‍ली वह खुद को बचाता नजर आया।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें सातवीं खबर सोनभद्र में अम‍िला धाम गए श्रद्धालुओं के जत्थे पर मधुमक्खियों का हमला, एक की मौत, कई घायल

    • बल‍िया : थाना क्षेत्र के एक गांव में ट्यूशन पढ़ा रहे शिक्षक पर 13 वर्षीय किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और लंबे समय से उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी रोहित कुमार साह किशोरी को ट्यूशन पढ़ाता था। पीड़िता की मां का कहना है कि उनके पति विदेश में नौकरी करते हैं, जिससे वह अपने बच्चों के साथ गांव में अकेली रहती हैं। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें आठवीं खबरबलिया में ट्यूशन टीचर पर छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप, मां की श‍िकायत पर मामला दर्ज

    • भदोही : चौरी थाना क्षेत्र के पंचपटिया गांव में 25 सितंबर की रात को खिलौना ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने के प्रयास में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई थाने में तैनात आरक्षी अरविंद की तहरीर पर की गई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने आम जन को ड्रोन से चोरी की अफवाहों से बचने का संदेश दिया है और चेतावनी दी है कि ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें नौवीं खबर भदोही में दहशत फैलाने वाला ड्रोन पकड़ में आया, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    • जौनपुर : बरसठी थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को तीन वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने सभी को हिला कर रख दिया है। इस मामले में पुलिस ने तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से दो बच्ची के चचेरे चाचा बताए जा रहे हैं। घटना के अनुसार, 12 वर्षीय नाबालिग ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जबकि उसके साथ 9 और 10 वर्ष के दो अन्य नाबालिग भी मौजूद थे, जो पीड़िता के चचेरे चाचा हैं। घटना उस समय हुई जब मासूम बच्ची अपने घर के पास स्थित बागीचे में खेल रही थी। इसी दौरान, इन नाबालिगों ने इस घृणित कार्य को अंजाम दिया।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें दसवीं खबर : जौनपुर में तीन साल की बच्‍ची संग 12, दस और नौ साल के तीन बच्‍चों ने क‍िया सामूह‍िक दुष्‍कर्म