आजमगढ़ में पुलिस ने एंबुलेंस से शराब तस्करी करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें एक महिला भी शामिल है। ये तस्कर बिहार के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ से शराब लाकर बिहार में बेचते थे। पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए हैं। त्योहारों के मद्देनजर अभियान चलाया जा रहा था।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। ब‍िहार चुनाव की आहट में पंजाब के चंडीगढ़ से शराब तस्‍करों ने जेब भरने के ल‍िए नए जुगाड़ न‍िकाले हैं। बिहार तक शराब तस्करी में पुल‍िस ने इस बार एंबुलेंस से शराब तस्‍करी का मामला उजागर क‍िया है। जहानागंज थाना व आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई, बताया गया क‍ि सभी तस्‍कर बिहार के रहने वाले हैं।

जहानागंज थाना की पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मिलकर एंबुलेंस के माध्यम से शराब तस्करी करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने एंबुलेंस से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और फर्जी गाड़ी के नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं।

एएसपी सिटी मधुवन सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एंबुलेंस में चंडीगढ़ की अंग्रेजी शराब बिहार ले जाई जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाक्षेत्र अंतर्गत बजहा पुल के पास दबिश देकर तस्करों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार तस्करों की पहचान बिहार के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के भासेपुर गांव के निवासी किशन कुमार, वैशाली जिले के गोरौला थाना क्षेत्र के बक्समा गांव के निवासी वरुण कुमार साहनी और मुजफ्फरपुर जिले के कोहली थाना अंतर्गत केरमा गांव की निवासी विभा देवी के रूप में हुई है।

ये तीनों हरियाणा से सस्ते दाम पर शराब खरीदकर उसे एंबुलेंस में छिपाकर बिहार में सप्लाई करते थे। जब भी वे किसी नए प्रदेश में जाते थे, वहां का नंबर प्लेट लगाकर अपनी पहचान छिपाते थे। पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की तस्करी से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि समाज में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एंबुलेंस का उपयोग कर शराब की तस्करी करना एक गंभीर अपराध है, और पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। एएसपी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम लगातार सक्रिय रहेगी।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस और आबकारी विभाग की टीम तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। त्योहारों के दौरान शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए यह अभियान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की तस्करी की सूचना मिले, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।