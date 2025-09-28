Language
    बलिया में ट्यूशन टीचर पर छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप, मां की श‍िकायत पर मामला दर्ज

    By Mahendra Dubey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:52 PM (IST)

    बलिया में एक शिक्षक पर 13 वर्षीय छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने आरोपी रोहित कुमार साह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    आरोपी ने छात्रा का वीडियो बनायाऔर उसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा।

    जागरण संवाददाता, बल‍िया। थाना क्षेत्र के एक गांव में ट्यूशन पढ़ा रहे शिक्षक पर 13 वर्षीय किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और लंबे समय से उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    जानकारी के अनुसार, आरोपी रोहित कुमार साह किशोरी को ट्यूशन पढ़ाता था। पीड़िता की मां का कहना है कि उनके पति विदेश में नौकरी करते हैं, जिससे वह अपने बच्चों के साथ गांव में अकेली रहती हैं। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया।

    आरोप है कि रोहित ने किशोरी को धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया, तो वह उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी।

    इस डर के कारण किशोरी ने आरोपी की बात मान ली और उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए मजबूर हो गई। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता की मां को उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

    प्रभारी निरीक्षक बैरिया, मूलचन्द चौरसिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्‍सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए महिला पुलिसकर्मियों की निगरानी में अस्पताल भेजा गया है।

    इस घटना ने क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए।

    इस मामले ने न केवल पीड़िता और उसके परिवार को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे गांव में इस घटना की चर्चा हो रही है। लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

    समाज में इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करे।