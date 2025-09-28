सोनभद्र में अमिला धाम जा रहे श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब श्रद्धालु अमिला धाम की ओर बढ़ रहे थे जिससे भगदड़ मच गई। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। अमिला धाम दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं के एक जत्थे पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। यह घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु अमिला धाम की ओर बढ़ रहे थे। मधुमक्खियों के इस हमले ने सभी को चौंका दिया और भगदड़ मच गई।

रवि‍वार को अवकाश और नवरात्र का समय होने की वजह से भक्‍तों की काफी भीड़ धाम की ओर दर्शन करने के ल‍िए जा रही थी। इसी दौरान कहीं से दोपहर के समय आक्रोश‍ित मधुमक्‍ख‍ियों के झुंड ने लोगों की भीड़ पर हमला कर द‍िया। मधुमक्‍ख‍ियों के हमले से मौके पर भगदड़ की स्‍थ‍िति‍ हो गई और ज‍िसे जहां पर भी बचने की गुंजाइश म‍ि‍ली वह खुद को बचाता नजर आया। इसकी वजह से मौके पर हड़कंप की स्‍थ‍ित‍ि काफी देर तक रही।

मधुमक्‍ख‍ियों के हमले के दौरान बच्‍चों और अन्‍य लोगों के चीखने च‍िल्‍लाने की मार्म‍िक आवाजों से पूरा मेला क्षेत्र कराह उठा। इस दौरान एक व्‍यक्‍त‍ि ने जहां दम तोड़ द‍िया वहीं सैकड़ों लोग मधुमक्‍खि‍यों के गुस्‍से का श‍िकार होकर जख्‍मी हो गए। इस दौरान जख्‍मी लोगों के लगातार अस्‍पताल पहुंचने का क्रम शुरू हुआ तो अस्‍पताल में भी अचानक ढेर सारे मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांक‍ि जानकारी होने के बाद मौके पर ज‍िला प्रशासन के अध‍िकारी भी पहुंचे और घटना की जानकारी लेने के साथ ही प्रभाव‍ितों की मदद शुरू कराई।