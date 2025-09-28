Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भदोही में दहशत फैलाने वाला ड्रोन पकड़ में आया, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Mohammad Ibrahim Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:27 PM (IST)

    भदोही के चौरी थाना क्षेत्र में 25 सितंबर को एक खिलौना ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने की कोशिश की गई जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने ड्रोन से चोरी की अफवाहों से बचने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भदोही ज‍िले में दहशत फैलाने वाला ख‍िनौना ड्रोन पकड़ में आया।

    जागरण संवाददाता, भदोही। चौरी थाना क्षेत्र के पंचपटिया गांव में 25 सितंबर की रात को खिलौना ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने के प्रयास में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई थाने में तैनात आरक्षी अरविंद की तहरीर पर की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने आम जन को ड्रोन से चोरी की अफवाहों से बचने का संदेश दिया है और चेतावनी दी है कि ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    पिछले कुछ दिनों से ड्रोन के माध्यम से चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। हालांकि, पुलिस प्रशासन इस संबंध में जन जागरूकता अभियान चला रहा है। इस बीच, कुछ शरारती तत्व भी सक्रिय हो गए हैं, जो खिलौना ड्रोन उड़ाकर लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

    25 सितंबर की रात को पंचपटिया गांव में घरों के ऊपर उड़ते ड्रोन की सूचना मिलने पर पुलिस सक्रिय हो गई। गश्त पर निकले कांस्टेबल अरविंद ने मौके पर पहुंचकर देखा कि ग्रामीण ड्रोन के बारे में शोर मचा रहे थे। उन्होंने पाया कि ड्रोन लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसमें लाल और नीली लाइट जल रही थी।

    जब कांस्टेबल ने ड्रोन का पीछा किया, तो वह कुछ दूर जाकर खेत में गिर गया। नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि ड्रोन में चार प्लास्टिक के छोटे पंखे लगे थे और एक गोल प्लास्टिक का गोला था, जिसमें कुछ डिवाइस लगे थे। यह सब मिलकर इसे खिलौना ड्रोन जैसा प्रतीत कर रहा था।

    पुलिस ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि बरामद ड्रोन वास्तव में एक खिलौना है और इसे उड़ाने वाले शरारती लोगों की तलाश की जा रही है।

    अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने जनमानस से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रोन से चोरी होने जैसी घटनाओं में कोई सच्चाई नहीं है।

    उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही, लोगों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें कहीं भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में न लें।