भदोही में दहशत फैलाने वाला ड्रोन पकड़ में आया, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

भदोही के चौरी थाना क्षेत्र में 25 सितंबर को एक खिलौना ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने की कोशिश की गई जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने ड्रोन से चोरी की अफवाहों से बचने की सलाह दी है।

जागरण संवाददाता, भदोही। चौरी थाना क्षेत्र के पंचपटिया गांव में 25 सितंबर की रात को खिलौना ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने के प्रयास में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई थाने में तैनात आरक्षी अरविंद की तहरीर पर की गई है।

पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने आम जन को ड्रोन से चोरी की अफवाहों से बचने का संदेश दिया है और चेतावनी दी है कि ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पिछले कुछ दिनों से ड्रोन के माध्यम से चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। हालांकि, पुलिस प्रशासन इस संबंध में जन जागरूकता अभियान चला रहा है। इस बीच, कुछ शरारती तत्व भी सक्रिय हो गए हैं, जो खिलौना ड्रोन उड़ाकर लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

25 सितंबर की रात को पंचपटिया गांव में घरों के ऊपर उड़ते ड्रोन की सूचना मिलने पर पुलिस सक्रिय हो गई। गश्त पर निकले कांस्टेबल अरविंद ने मौके पर पहुंचकर देखा कि ग्रामीण ड्रोन के बारे में शोर मचा रहे थे। उन्होंने पाया कि ड्रोन लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसमें लाल और नीली लाइट जल रही थी।

जब कांस्टेबल ने ड्रोन का पीछा किया, तो वह कुछ दूर जाकर खेत में गिर गया। नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि ड्रोन में चार प्लास्टिक के छोटे पंखे लगे थे और एक गोल प्लास्टिक का गोला था, जिसमें कुछ डिवाइस लगे थे। यह सब मिलकर इसे खिलौना ड्रोन जैसा प्रतीत कर रहा था।

पुलिस ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि बरामद ड्रोन वास्तव में एक खिलौना है और इसे उड़ाने वाले शरारती लोगों की तलाश की जा रही है।