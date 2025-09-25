Varanasi Top 10 News 25 September : मंदिरों में भक्तों की भीड़, फर्जी पंडा पकड़ाया और सेब का दाम घटा सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
Varanasi top 10 news today नवरात्र के आयोजनों के साथ ही शहर में कई प्रमुख गतिविधियां भी सक्रिय हो उठी हैं। काशी में नवरात्र के आयोजनों की धूप के साथ मंदिरों में आस्थावानों की भीड़ का दौर जारी है। दूसरी ओर दुर्गा पंडालों में भी रौनक छाने लगी है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : काशी में नवरात्र के आयोजनों की धूप के साथ मंदिरों में आस्थावानों की भीड़ का दौर जारी है। दूसरी ओर दुर्गा पंडालों में भी रौनक छाने लगी है। वहीं नवरात्र के आयोजनों के साथ ही शहर में कई प्रमुख गतिविधियां भी सक्रिय हो उठी हैं।
वाराणसी में कूष्मांडा मंदिर में भक्तों का सैलाब, सुप्रिया श्रीनेत, सुनील सहस्रबुद्धे होंगे कांग्रेस के मुख्य वक्ता, फल मंडी कश्मीरी सेब से पटी, मंदिर की भव्यता को प्रदर्शित करेगा 70 फीट ऊंचा पंडाल और जागरण फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शहर में चर्चा में रहा।
वहीं पूर्वांचल में मां दुर्गा के बारे में अश्लील गाने के मामले में वांछित चल रहे किताब के संपादक सहित तीन आरोपित पुलिस हिरासत में, विन्ध्यवासिनी मंदिर में फर्जी पंडों का आतंक, विंध्याचल धाम में जमीन से निकलने लगी आग, बलिया में विद्युत विभाग के अधिकारी हटाए गए और जनरेटर की आनलाइन तलाश बनी अपहरण और हत्या का कारण आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
- वाराणसी : नवरात्रि के चौथे दिन गुरुवार को दुर्गाकुंड स्थित देवी कूष्मांडा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त भोर से ही माता के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लोगों ने दुर्गा कुंड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में विधि विधान से दर्शन-पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर व पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्तों के लिए रेड कार्पेट भी बिछाया गया हैं। मंदिर के महंत राजनाथ दुबे उर्फ राजू गुरु ने बताया कि नवरात्रि के चौथे दिन माता का स्वर्ण श्रृंगार हुआ है।
- वाराणसी : आगामी 27 सितंबर को पराड़कर स्मृति भवन में कांग्रेस की ओर से राजनीतिक-नागरिक नेतृत्व की जुटान होगी। बनारस के राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक नेतृत्व ने 27 सितंबर को पराड़कर स्मृति भवन में दोपहर 1:30 बजे से वोट चोरी के खिलाफ "मतदाता अधिकार सम्मेलन" आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करना और आगामी चुनावों में संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियाँ तैयार करना है। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, विद्या आश्रम जनांदोलन के नेता सुनील सहस्रबुद्धे, और मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल बिहार के महासचिव सरफराज भाई शामिल होंगे।
- वाराणसी : कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून की तबाही की वजह से फलों का आयात लंबे समय से बाधित होने से पूर्वांचल में सेब की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। अब पहड़िया मंडी में कश्मीरी सेब की आवक में अचानक वृद्धि हुई है, जिससे व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। कश्मीर से सेब का कारोबार करने वाले व्यापारी इस समय भारी नुकसान झेल रहे हैं। हाल ही में कश्मीर का नेशनल हाईवे 15 से 20 दिन तक बंद रहा, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया और सेब की गाड़ियां रास्ते में ही रुक गईं। जैसे ही आवागमन सामान्य हुआ, सभी गाड़ियां एक साथ मंडी में पहुंचने लगीं।
- वाराणसी : इस बार शारदीय नवरात्र पर काशी के ओंकारखंड में एक अद्भुत और दिव्य दुर्गा पूजनोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 'बाबा मच्छोदरानाथ दुर्गोत्सव समिति परिवार' के तत्वावधान में आयोजित यह दुर्गा पूजा उत्सव अपने 35वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह उत्सव 1991 से भक्तों की श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न होता आ रहा है। इस बार समिति द्वारा पूजा पंडाल को उड़ीसा के प्रसिद्ध 'किचकेश्वरी काली मंदिर' का रूप दिया गया है, जो 70 फुट ऊंचा होगा।
- वाराणसी : बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की पवित्र धरती पर ख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की उपस्थिति में उनके द्वारा निर्देशित नई फिल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी’ शुक्रवार 26 सितंबर को रिलीज होगी, स्थान होगा-आइपी माल सिगरा और आयोजन होगा-जागरण फिल्म फेस्टिवल का काशी में 13वें संस्करण का। इस संस्करण में यह इतिहास इस बार रचा जाएगा। ‘तू मेरी पूरी कहानी’ एक बेहतरीन लव स्टोरी है। इसमें शोहरत की भूख एक ऐसे ज़ख्म से उपजती है, जिसे सिर्फ प्यार ही भर सकता है। इस फिल्म को संगीतकार अनु मलिक ने अपने सुरमयी संगीत से सजाया है।
- मीरजापुर : मां दुर्गा पर अश्लील गाने गाकर उसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के आरोप में वांछित मुख्य आरोपित किताब के संपादक राजवीर सिंह यादव समेत तीन आरोपितों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन आरोपितों से जिले के एक थाने में पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। मड़िहान के गढ़वां गांव की बिरहा गायिका सरोज सरगम ने 18 सितंबर को मां दुर्गा पर एक गाना गाकर उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। इस गाने को लेकर मड़िहान पुलिस ने 19 सितंबर को सरोज सरगम और उसके पति राम मिलन बिंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
- मीरजापुर : विंध्याचल के प्रसिद्ध मां विन्ध्यवासिनी और अष्टभुजा मंदिर परिसर में फर्जी पंडों की बढ़ती गतिविधियाँ श्रद्धालुओं के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही हैं। इन तथाकथित पंडों द्वारा दर्शन के लिए आए भक्तों से जबरन पैसे वसूलने और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने की घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। इससे मंदिर की गरिमा और दर्शनार्थियों की आस्था दोनों प्रभावित हो रही हैं।मंदिर परिसर के आसपास कई ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो स्वयं को पंडा बताकर गले में फर्जी पहचान-पत्र टांग लेते हैं और दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करते हैं। कई बार श्रद्धालुओं के साथ इनकी बदसलूकी की घटनाएँ भी देखी गई हैं।
- मीरजापुर : विंध्याचल में गुरुवार सुबह खत्री धर्मशाला के पास अचानक जमीन से आग की लपटें निकलने से अफरा-तफरी मच गई। इस घटना ने श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। पहले तो चमत्कार मान दूर से लोग देखते रहे मगर थोड़ी देर में बिजली विभाग का चमत्कार होने की जानकारी होने के बाद लोग दहशत में आ गए। आग की लपटें निकलने से आसपास की जमीन लगभग आठ फीट तक गर्म हो गई, जिससे लोग भयभीत हो गए। क्षेत्र के कोतवाली रोड, न्यू वीआईपी मार्ग और बच्चा पाठक की गली में घंटों बिजली आपूर्ति ठप रही।
- बलिया : जीराबस्ती में करंट की चपेट में आने से दो सगी बहनों की मौत के मामले में शासन ने अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश को हटा दिया है। इसके साथ ही अधीक्षण अभियंता लाल सिंह के हटाए जाने की भी सूचना है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि अधिशासी अभियंता को रात में ही शासन द्वारा हटा दिया गया था, जबकि अधीक्षण अभियंता के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उप खंड अधिकारी और अवर अभियंता को भी निलंबित किया गया है, और शाम तक इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी।
- बलिया : भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह व उनके बाइक शोरूम के मैकेनिक विकास कुमार की राजस्थान के बहरोड़-कोतपुतली जिले में हत्या करने के मामले में परिवार के लोग अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि मोबाइल फोन उनके पास ही था। ओटीपी भी उनके पास ही जाता था। 19 और 20 को विभिन्न खातों से सात लाख रुपये निकलवा लिए थे। एजेंसी के प्रबंधक विवेक को जब यह पता चला तब वह उनके बेटे को इसकी जानकारी दी। इसके पहले बेटे से भी तीन लाख रुपये किसी खाते में ठगों ने ट्रांसफर करा लिया था। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई।
