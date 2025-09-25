Varanasi top 10 news today नवरात्र के आयोजनों के साथ ही शहर में कई प्रमुख गत‍िव‍िध‍ियां भी सक्र‍िय हो उठी हैं। काशी में नवरात्र के आयोजनों की धूप के साथ मंद‍िरों में आस्‍थावानों की भीड़ का दौर जारी है। दूसरी ओर दुर्गा पंडालों में भी रौनक छाने लगी है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : काशी में नवरात्र के आयोजनों की धूप के साथ मंद‍िरों में आस्‍थावानों की भीड़ का दौर जारी है। दूसरी ओर दुर्गा पंडालों में भी रौनक छाने लगी है। वहीं नवरात्र के आयोजनों के साथ ही शहर में कई प्रमुख गत‍िव‍िध‍ियां भी सक्र‍िय हो उठी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाराणसी में कूष्मांडा मंदिर में भक्तों का सैलाब, सुप्रिया श्रीनेत, सुनील सहस्रबुद्धे होंगे कांग्रेस के मुख्य वक्ता, फल मंडी कश्‍मीरी सेब से पटी, मंदिर की भव्यता को प्रदर्श‍ित करेगा 70 फीट ऊंचा पंडाल और जागरण फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शहर में चर्चा में रहा।