विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी मंदिर में फर्जी पंडों की बढ़ती गतिविधियों से श्रद्धालु परेशान हैं। ये पंडे दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से जबरन पैसे वसूलते हैं और बदसलूकी करते हैं जिससे मंदिर की गरिमा प्रभावित हो रही है। पंडा समाज ने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर (विंध्याचल)। विंध्याचल के प्रसिद्ध मां व‍िन्ध्यवासिनी और अष्टभुजा मंदिर परिसर में फर्जी पंडों की बढ़ती गतिविधियाँ श्रद्धालुओं के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही हैं। इन तथाकथित पंडों द्वारा दर्शन के लिए आए भक्तों से जबरन पैसे वसूलने और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने की घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। इससे मंदिर की गरिमा और दर्शनार्थियों की आस्था दोनों प्रभावित हो रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फर्जी पंडों का बढ़ता वर्चस्व मंदिर परिसर के आसपास कई ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो स्वयं को पंडा बताकर गले में फर्जी पहचान-पत्र टांग लेते हैं और दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करते हैं। कई बार श्रद्धालुओं के साथ इनकी बदसलूकी की घटनाएँ भी देखी गई हैं। इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल श्रद्धालुओं के लिए असुविधाजनक हैं, बल्कि मंदिर की पवित्रता को भी ठेस पहुंचा रही हैं।

मंदिर के पास फैली अराजकता स्थानीय लोगों और दर्शनार्थियों के अनुसार, मंदिर के पास अराजकता का माहौल बनता जा रहा है। अव्यवस्थित भीड़ और फर्जी पंडों की दबंगई के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कठिनाई हो रही है। इससे विंध्यधाम जैसे पवित्र स्थल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल इस गंभीर मुद्दे पर व‍िंंध्‍य पंडा समाज के मंत्री भानु पाठक ने बयान देते हुए कहा कि, "यह फर्जी पंडा था, जो किसी असली पंडा का कार्ड लेकर गले में पहनकर पंडागिरी कर रहा था। ऐसे लोगों के खिलाफ हम समाज स्तर पर भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन को भी इस विषय में कठोर कदम उठाने चाहिए।"