    जागरण फिल्म फेस्टिवल : वाराणसी में महेश भट्ट की उपस्थिति में रिलीज होगी ‘तू मेरी पूरी कहानी’

    By Shailesh Asthana Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:29 PM (IST)

    वाराणसी में जागरण फिल्म फेस्टिवल के 13वें संस्करण में महेश भट्ट की फिल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी’ का प्रदर्शन किया जाएगा। यह फिल्म एक अनोखी प्रेम कहानी है जिसमें प्यार और शोहरत के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। फिल्म में हिरण्य ओझा और अरहान पटेल मुख्य भूमिका में हैं।

    फिल्म महोत्सव 26 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कई फिल्मों का प्रदर्शन होगा।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की पवित्र धरती पर ख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की उपस्थिति में उनके द्वारा निर्देशित नई फिल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी’ शुक्रवार 26 सितंबर को रिलीज होगी, स्थान होगा-आइपी माल सिगरा और आयोजन होगा-जागरण फिल्म फेस्टिवल का काशी में 13वें संस्करण का।

    इस संस्करण में यह इतिहास इस बार रचा जाएगा। ‘तू मेरी पूरी कहानी’ एक बेहतरीन लव स्टोरी है। इसमें शोहरत की भूख एक ऐसे ज़ख्म से उपजती है, जिसे सिर्फ प्यार ही भर सकता है। इस फिल्म को संगीतकार अनु मलिक ने अपने सुरमयी संगीत से सजाया है। आप भी बुक माई शो से क्‍यू आर कोड स्‍कैन कर अपनी सीट बुक कर सकते हैं।  

    महोत्सव के उद्घाटन समारोह और फिल्म के रिलीज अवसर पर फिल्म की सह निर्देशिका सुहृता दास, अभिनेता अरहान पटेेल और अभिनेत्री हिरण्य ओझा भी होंगी। यदि आप भी फिल्म इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बनना चाहते हैं तो आइए जेएफएफ के इस आयोजन में जहां सिनेमा की सतरंगी दुनिया आपका स्वागत करती खड़ी होगी।

    26 सितंबर शुक्रवार की शाम चार बजे से आरंभ हो रहा दुनिया का यह सबसे बड़ा घुमंतू फिल्म महोत्सव 28 सितंबर की रात तक चलेगा। इस दौरान देश-दुनिया की लगभग 25 छोटी-बड़ी फिल्मों का प्रदर्शन होगा तो अनेक सिने कलाकारों, संगीतकारों, पटकथा-संवाद लेखकों, सिनेमाटोग्राफरों, निर्माता-निर्देशकों से मिलने का भी सुअवसर प्राप्त होगा।

    सिर्फ मिलना नहीं, बल्कि उनसे बातें करने, फिल्म की कथा, निर्माण की तकनीक, कहानी के प्लाट आदि के बारे में जानने-समझने का भी यह एक सुयोग्य अवसर होगा। फिल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी’ के बाद लघु फिल्म ‘गुमशुदा : अ ट्रैजिक एनकाउंटर’ का प्रदर्शन होगा। इस फिल्म में बनारस के ही कलाकारों ने काम किया है। फिल्म के निर्देशक अमन सिंह व अभिनेता विक्रांत सेठ हैं। अगले क्रम पर टर्किश फिल्म ‘इन टेन सेकंड्स’ दर्शकों के समक्ष स्क्रीन साझा करेगी।

    दूसरे दिन ‘छावा’ व विनीत का जलवा

    फिल्म समारोह के दूसरे दिन शनिवार 27 सितंबर को सुपरहिट रही रजनीगंध अचीवर हिंदी फीचर ‘छावा’ व इसमें कवि कलश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बनारस के कलाकार विनीत सिंह का जलवा होगा। दोपहर 12.15 बजे विनीत सिंह से ‘सिनेमा और उत्तरजीविता’ पर चर्चा होगी। इसके बाद 1.15 बजे से ‘छावा’ का प्रदर्शन होगा। लगातार तीन दिनों तक एक से बढ़कर एक कलाकारों से मिलने और उनसे बात करने के साथ ही फिल्म देखने का भी मौका प्राप्त होगा।

    ....तो फटाफट करें स्कैन और सीट बुकिंग

    यदि आप ये सब देखना और सितारों की बात सुनना चाहते हैं तो पास के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर अपना पंजीकरण अभी से करा लें। क्यूआर कोड को स्कैन कराकर अपनी सीट कन्फर्म करा लें।

    प्यार और शोहरत के बीच संघर्ष की कहानी है ‘तू मेरी पूरी कहानी’

    फिल्ममेकर महेश भट्ट और उनकी शिष्या डायरेक्टर सुहृता दास इस फिल्म में नए चेहरों के साथ एक नई लव स्टोरी लेकर आई हैं। फिल्म में नई जोड़ी हिरण्य ओझा और अरहान पटेल नजर आएंगे। ट्रेलर में उनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही है।

    इस फिल्म में प्यार और शोहरत के बीच का संघर्ष दिखाया गया है कि कैसे सपनों को पूरा करने की चाहत प्यार के रास्ते में आ जाती है। कहानी भावनाओं से भरी, गहरी और दिल को छू लेने वाली है। एक लड़की की है, जो एक्ट्रेस बनना चाहती है और इसमें उसका परिवार साथ नहीं देता। फिर वो एक लड़के से मिलती है, जो सिंगर है। दोनों को प्यार होता है लेकिन आगे चलकर लड़की को अपने सपने और प्यार में किसी एक चुनना होता है। फिल्म के गाने प्यार, जुदाई और तड़प की भावनाओं से भरे हुए हैं और उम्मीद है कि ये गाने भी दर्शकों के दिल में बस जाएंगे।