    वाराणसी में नवरात्र के चौथे दिन कूष्मांडा मंदिर में भक्तों का सैलाब, जयकारों से गूंजे मंदि‍र

    By rajesh kumar tripathi Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:08 AM (IST)

    वाराणसी में नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गाकुंड स्थित देवी कूष्मांडा के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए कतार में लगे रहे। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। मंदिर के महंत ने बताया कि माता का स्वर्ण श्रृंगार किया गया।

    दुर्गाकुंड में नौ दिवसीय स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नवरात्रि के चौथे दिन गुरुवार को दुर्गाकुंड स्थित देवी कूष्मांडा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त भोर से ही माता के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लोगों ने दुर्गा कुंड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में विधि विधान से दर्शन-पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया।

    इस दौरान मंदिर व पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्तों के लिए रेड कार्पेट भी बिछाया गया हैं। मंदिर के महंत राजनाथ दुबे उर्फ राजू गुरु ने बताया कि नवरात्रि के चौथे दिन माता का स्वर्ण श्रृंगार हुआ है।

    मां कूष्मांडा का रोज अलग-अलग चीजों से श्रृंगार होता है। वहीं उन्होंने बताया कि यहां हर व्यक्ति अपनी पत्नी, मां और बच्चों को लेकर आता है। यहां पर संतानोपत्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। माता के दरबार में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त माता के दर्शन के लिए कतार बद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर भक्तों को सुलभ दर्शन हो सके इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है।

    दुर्गाकुंड में लगा नौ दिवसीय नवरात्रि स्वास्थ्य शिविर

    शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गाकुंड स्थित पुलिस चौकी के पास दुर्गाकुंड वार्ड 25 के भाजपा पार्षद अक्षयवर सिंह की देखरेख में चौथे दिन गुरुवार को भी दर्शनार्थियों को चिकित्सकीय सुविधा दी जा रही है। इस शिविर में चौथे दिन पूर्वाह्न 10 बजे तक सौ दर्शनार्थियों की स्वास्थ्य जांच की गई।।पार्षद अक्षयवर सिंह ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश पर सरकारी चिकित्सक सुगर, ब्लड प्रेशर व अन्य रोगों की निशुल्क परामर्श व दवा वितरण कर रहे हैं।

    जिसकी चिकित्सा शिविर में नहीं हो पा रही है, उन्हें पास ही स्थित दुर्गाकुंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया जा रहा है। पार्षद के अनुसार इसके अलावा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए नगर निगम की तरफ से रेड कार्पेट, छायादार बैरिकेडिंग, पेयजल व वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। मंदिर क्षेत्र के आसपास सफाई की व्यवस्था की गई है।