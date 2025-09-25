वाराणसी में नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गाकुंड स्थित देवी कूष्मांडा के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए कतार में लगे रहे। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। मंदिर के महंत ने बताया कि माता का स्वर्ण श्रृंगार किया गया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नवरात्रि के चौथे दिन गुरुवार को दुर्गाकुंड स्थित देवी कूष्मांडा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त भोर से ही माता के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लोगों ने दुर्गा कुंड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में विधि विधान से दर्शन-पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान मंदिर व पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्तों के लिए रेड कार्पेट भी बिछाया गया हैं। मंदिर के महंत राजनाथ दुबे उर्फ राजू गुरु ने बताया कि नवरात्रि के चौथे दिन माता का स्वर्ण श्रृंगार हुआ है।

मां कूष्मांडा का रोज अलग-अलग चीजों से श्रृंगार होता है। वहीं उन्होंने बताया कि यहां हर व्यक्ति अपनी पत्नी, मां और बच्चों को लेकर आता है। यहां पर संतानोपत्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। माता के दरबार में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त माता के दर्शन के लिए कतार बद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर भक्तों को सुलभ दर्शन हो सके इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है।

दुर्गाकुंड में लगा नौ दिवसीय नवरात्रि स्वास्थ्य शिविर शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गाकुंड स्थित पुलिस चौकी के पास दुर्गाकुंड वार्ड 25 के भाजपा पार्षद अक्षयवर सिंह की देखरेख में चौथे दिन गुरुवार को भी दर्शनार्थियों को चिकित्सकीय सुविधा दी जा रही है। इस शिविर में चौथे दिन पूर्वाह्न 10 बजे तक सौ दर्शनार्थियों की स्वास्थ्य जांच की गई।।पार्षद अक्षयवर सिंह ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश पर सरकारी चिकित्सक सुगर, ब्लड प्रेशर व अन्य रोगों की निशुल्क परामर्श व दवा वितरण कर रहे हैं।