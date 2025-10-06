Language
    Varanasi Top 10 News 06 October 2025 : काशी में सीएम और राज्‍यपाल, कैंट थाने के बगल आग और स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट सह‍ित पढ़ें टाप 10 खबरें

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    Varanasi top 10 news today सोमवार को पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में कई प्रमुख खबरें खूब चर्चा में बनी रहीं। इस दौरान सीएम योगी और राज्‍यपाल आनंदी बेन पटेल का दौरा वाराणसी में प्रमुख रूप से चर्चा में रहा। काशी में जाम से लेकर व‍िवि‍ध आयोजनों का दौर चर्चा में इस दौरान बना रहा।

    वाराणसी और पूर्वांचल की एक ही खबर में पढ़ें टाप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में कई प्रमुख खबरें सोमवार को चर्चा में रहीं। सीएम योगी और राज्‍यपाल का दौरा वाराणसी में प्रमुख रूप से चर्चा में रहा। शहर में जाम से लेकर व‍िवि‍ध आयोजनों का दौर चर्चा में बना रहा। 

    वाराणसी में रामनगर की रामलीला की भोर आरती में उमड़ा आस्था का जन-ज्‍वार, कपड़ा बनाएंगी महिलाएं, पहनेगी दुनिया, स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में योगी, वाराणसी में भीषण जाम, राज्यपाल का होम्‍योपैथी चिकित्सा पर जोर, स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट में करोड़ों का घोटाला, मुख्यमंत्री के दौरे और बाजार खुलने से यातायात व्यवस्था चरमराई, कैंट थाने के पास लगी भीषण आग आद‍ि की खबरें चर्चा में रहीं।

    वहीं पूर्वांचल में आजमगढ़ में मंत्री अनिल राजभर के स्वागत में भाजपा के दो गुटों में मारपीट और आजमगढ़ में डायरिया का कहर, चार बच्चों की मौत से मचा हड़कंप आद‍ि खबरें भी खूब चर्चा में बनी रहीं।

    क्‍ल‍िक करके पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें -

    • वाराणसी : रामनगर में मुक्‍ताकाशीय मंच पर आयोज‍ित होने वाली विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला की भोर की आरती में सोमवार को लीला प्रेमियों का जनज्‍वार उमड़ पड़ा। आस्‍था के इस मेले में सैलाब रामनगर दुर्ग से लेकर लीला स्‍थल तक तड़के सूर्योंदय के काफी पूर्व ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आस्‍था का यह पर्व मानो स्‍वत: स्‍फूर्त होकर लीला स्‍थल ही ओर शांत भाव से बढ़ चला।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें पहली खबरवाराणसी में रामनगर की रामलीला की भोर आरती में उमड़ा आस्था का जन-ज्‍वार, देखें वीड‍ियो...

    • वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम महाविद्यालय में महिलाओं को सिलाई मशीन और छात्रों को लैपटॉप का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला शक्ति को प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं कपड़ा बनाएंगी और पूरी दुनिया उसे पहनेगी। योगी ने स्पष्ट किया कि कृषि के बाद हमारे देश में वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक रोजगार के अवसर हैं। इसके विकास के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में फ्लैटेड फैक्ट्री की अवधारणा को विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत भवन की किसी भी मंजिल पर वस्त्र निर्माण फैक्ट्री और शोरूम खोला जा सकेगा।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें दूसरी खबरयोगी आदित्यनाथ ने दी योजनाओं की जानकारी, बोले - 'कपड़ा बनाएंगी महिलाएं, पहनेगी दुनिया'

    • वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय विमान से सुबह 11 बजे के बाद लाल बहादुर शास्‍त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पहुंचे तो प्रशासन‍िक अध‍िकार‍ियों और पार्टी के पदाध‍िकार‍ियों ने उनका स्‍वागत क‍िया। मुख्यमंत्री काशी में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी श्रीअन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय पहुंचे। यहां संचालक संस्था अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त 250 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित क‍िया।

    एक क्‍लि‍क में पढ़ें तीसरी खबर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में हुए शाम‍िल

    • वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर वाराणसी में लगभग 500 सफाई कर्मियों "स्वच्छता मित्रों" का भव्य सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों को अंगवस्त्रम, सेफ्टी कीट और मिष्ठान आदि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित सफाई कर्मियों के चेहरे पर संतोष और आत्मसम्मान का भाव स्पष्ट रूप से देखा गया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों को भोजन प्रसाद परोसकर उन्हें पवित्र किया, जिससे वे काफी गदगद दिखे।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें चौथी खबर वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर 500 सफाई कर्मियों "स्वच्छता मित्रों" का योगी ने क‍िया सम्मान

    • वाराणसी : लंबे समय के बाद स्कूल, कार्यालय और बाजार पूरी तरह से खुलने के कारण शहर में जाम की स्थिति गंभीर हो गई है। त्योहारों का माहौल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक, शहर के प्रमुख स्थानों और चौराहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री के आगमन के कारण, शहर में प्रवेश के कई रास्ते जाम की चपेट में रहे। पुलिस ने उन रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी, जहां मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें पांचवीं खबर वाराणसी में भीषण जाम, मुख्यमंत्री के दौरे और बाजार खुलने से यातायात व्यवस्था चरमराई

    • वाराणसी : कमिश्नरी ऑडिटोरियम में सोमवार को आयोजित आंगनबाड़ी केंद्रों को किट वितरण समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं, बच्चियों और गर्भवती महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने पुराने कार्यकाल के दौरान 1998 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें छठवीं खबरराज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालय में होम्‍योपैथी चिकित्सा पर द‍िया जोर

    • वाराणसी : आस्था के केंद्र स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट, उमरहा से जुड़ा एक बड़ा आर्थिक घोटाला उजागर हुआ है। चौबेपुर पुलिस ने ट्रस्ट के सदस्य सुरेंद्र यादव की तहरीर पर दो सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ट्रस्ट की दानराशि में करोड़ों रुपये के गबन का आरोप ट्रस्ट के अकाउंटेंट और उसके बैंक अधिकारी भाई पर लगा है। मामले के सामने आने के बाद ट्रस्ट में हड़कंप मच गया है। ट्रस्ट सदस्य सुरेंद्र यादव, जो स्व. धनराज यादव के पुत्र हैं और स्वर्वेद महामंदिर धाम, उमरहा के निवासी हैं, ने थाना चौबेपुर में दी गई तहरीर में बताया कि विवेक कुमार, जो मेहदावल (जनपद सन्तकबीरनगर) का निवासी है, सितंबर 2019 से ट्रस्ट में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें सातवीं खबरवाराणसी में स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट में करोड़ों का घोटाला, अकाउंटेंट और बैंक अधिकारी भाई पर गंभीर आरोप

    • वाराणसी : छावनी क्षेत्र में सैन्य कैम्पस से लगे स्थल पर सोमवार की सुबह तेज धमाकों की गूंज से लोग दहशत में आ गए। हालांक‍ि पुलिस और फायर टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। वहीं दुकानों पर अग्नि से बचाव के संयंत्रों की कमी की वजह से काफी नुकसान हो गया। कैंट थाने के समीप स्थित सदर बाजार की मीट मार्केट में सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैल गईं, जिससे लगभग आधा दर्जन दुकानें और कई मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गईं।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें आठवीं खबर : वाराणसी में कैंट थाने के पास लगी भीषण आग, आधा दर्जन दुकानें और कई बाइकें जलकर खाक

    • आजमगढ़ : नगर पंचायत मार्टिनगंज के भगत सिंह नगर वार्ड में डायरिया के प्रकोप से चार मासूम बच्चों की जान चली गई, जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। चार बच्चों की मौत ने पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल बना दिया है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भगत सिंह वार्ड में डेरा डाल दिया है। लगभग एक सप्ताह पूर्व, मार्टिनगंज नगर पंचायत के भगत सिंह वार्ड में डायरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ा, जिसके कारण वार्ड के 15 से अधिक बच्चे उल्टी और दस्त से ग्रसित हो गए।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें नौवीं खबरआजमगढ़ में डायरिया का कहर, चार बच्चों की मौत से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग सक्रिय

    • आजमगढ़ : कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की पहले स्वागत करने के लिए आपस में भाजपा नेताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई और घूसे चले। जब पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर गई तो वहां पर भी दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। जबकि पुलिस मूकदर्शन बनी रही। इस घटना से एक बार फिर भाजपा की किरकिरी हुई। अभी हाल ही में हरैया ब्लाक के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी दो गुटों में तनानती खुलकर सामने आई थी। जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर जिला पंचायत के नेहरू हाल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे।

    ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें दसवीं खबरआजमगढ़ में मंत्री अनिल राजभर के स्वागत में भाजपा के दो गुटों में मारपीट, पुलिस बनी रही मूकदर्शक, देखें वीड‍ियो...