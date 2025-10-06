Varanasi top 10 news today सोमवार को पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में कई प्रमुख खबरें खूब चर्चा में बनी रहीं। इस दौरान सीएम योगी और राज्‍यपाल आनंदी बेन पटेल का दौरा वाराणसी में प्रमुख रूप से चर्चा में रहा। काशी में जाम से लेकर व‍िवि‍ध आयोजनों का दौर चर्चा में इस दौरान बना रहा।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में कई प्रमुख खबरें सोमवार को चर्चा में रहीं। सीएम योगी और राज्‍यपाल का दौरा वाराणसी में प्रमुख रूप से चर्चा में रहा। शहर में जाम से लेकर व‍िवि‍ध आयोजनों का दौर चर्चा में बना रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाराणसी में रामनगर की रामलीला की भोर आरती में उमड़ा आस्था का जन-ज्‍वार, कपड़ा बनाएंगी महिलाएं, पहनेगी दुनिया, स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में योगी, वाराणसी में भीषण जाम, राज्यपाल का होम्‍योपैथी चिकित्सा पर जोर, स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट में करोड़ों का घोटाला, मुख्यमंत्री के दौरे और बाजार खुलने से यातायात व्यवस्था चरमराई, कैंट थाने के पास लगी भीषण आग आद‍ि की खबरें चर्चा में रहीं।

वाराणसी : लंबे समय के बाद स्कूल, कार्यालय और बाजार पूरी तरह से खुलने के कारण शहर में जाम की स्थिति गंभीर हो गई है। त्योहारों का माहौल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक, शहर के प्रमुख स्थानों और चौराहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री के आगमन के कारण, शहर में प्रवेश के कई रास्ते जाम की चपेट में रहे। पुलिस ने उन रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी, जहां मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा। ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें पांचवीं खबर : वाराणसी में भीषण जाम, मुख्यमंत्री के दौरे और बाजार खुलने से यातायात व्यवस्था चरमराई

वाराणसी : छावनी क्षेत्र में सैन्य कैम्पस से लगे स्थल पर सोमवार की सुबह तेज धमाकों की गूंज से लोग दहशत में आ गए। हालांक‍ि पुलिस और फायर टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। वहीं दुकानों पर अग्नि से बचाव के संयंत्रों की कमी की वजह से काफी नुकसान हो गया। कैंट थाने के समीप स्थित सदर बाजार की मीट मार्केट में सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैल गईं, जिससे लगभग आधा दर्जन दुकानें और कई मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गईं। ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें आठवीं खबर : वाराणसी में कैंट थाने के पास लगी भीषण आग, आधा दर्जन दुकानें और कई बाइकें जलकर खाक