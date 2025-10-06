वाराणसी में वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 500 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। उन्हें अंगवस्त्रम सेफ्टी कीट और मिष्ठान आदि भेंट किए गए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों को भोजन परोसा और उनके बैंक खातों में प्रतिमाह 16 से 20 हजार रुपये भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर वाराणसी में लगभग 500 सफाई कर्मियों "स्वच्छता मित्रों" का भव्य सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों को अंगवस्त्रम, सेफ्टी कीट और मिष्ठान आदि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित सफाई कर्मियों के चेहरे पर संतोष और आत्मसम्मान का भाव स्पष्ट रूप से देखा गया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों को भोजन प्रसाद परोसकर उन्हें पवित्र किया, जिससे वे काफी गदगद दिखे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन कबीरचौरा पिपलानी कटरा के पास स्थित सरोजा पैलेस में पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी के 75 दिवसीय वार्ड प्रवास के समापन अवसर पर "स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह" का आयोजन किया। इस समारोह में उन्होंने सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान वाल्मीकि की जयंती, जो 7 अक्टूबर को है, को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सफाई कर्मियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें प्रतिमाह 16 से 20 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में मिलेंगे। इससे सफाई कर्मियों का शोषण नहीं हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों की चिंता उनकी सरकार कर रही है। सभी स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपये निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया जाएगा, जिससे उनके परिवार का हर वर्ष 5 लाख रुपये का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कल शरद पूर्णिमा है और भगवान वाल्मीकि की जयंती है। उन्होंने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि इन अवसरों पर पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी द्वारा आयोजित 75 दिवसीय कार्यक्रम अद्भुत रहा। उन्होंने बताया कि 12 करोड़ घरों में शौचालय की व्यवस्था की गई है, जिससे 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा मिली है।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ा और कहा कि स्वच्छता से बीमारियों का निवारण होता है। उन्होंने वार्ड भ्रमण के दौरान 33,000 लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने और समाधान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय बताया। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में नियमित रूप से उपस्थित रहने और आम जनमानस से संवाद करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु', जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मोर्या, एमएलसी अश्विनी त्यागी, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, महापौर अशोक तिवारी, और अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहे।

पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 20 जुलाई से 2 अक्टूबर तक 75 दिवसीय वार्ड प्रवास का कार्यक्रम चलाया, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान विधायक ने 500 से अधिक पौधरोपण किया और जनसंपर्क के माध्यम से लगभग 7000 परिवारों से संवाद किया।