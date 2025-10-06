मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। वह चांदपुर में अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (इरी) में डीएसआर कॉन्क्लेव-2025 में भाग लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित विशेष सत्र का उद्घाटन करेंगे जिसमें राज्य के कृषि नेतृत्व और वैश्विक खाद्य भंडार आपूर्तिकर्ता बनाने पर चर्चा होगी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय विमान से सुबह 11 बजे के बाद लाल बहादुर शास्‍त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पहुंचे तो प्रशासन‍िक अध‍िकार‍ियों और पार्टी के पदाध‍िकार‍ियों ने उनका स्‍वागत क‍िया। मुख्यमंत्री काशी में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी श्रीअन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय पहुंचे। यहां संचालक संस्था अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त 250 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित क‍िया। ट्रस्ट के कम्प्यूटर सेंटर में प्रशिक्षित तीन बैच के 15 मेधावियों में संस्था की ओर से लैपटाप बांटा। विद्यालय/महाविद्यालय के टापर भी पहली बार लैपटाप पाकर खुश नजर आए। वहीं कौशल विकास केंद्र के प्रशिक्षणार्थी भी इस दौरान सम्मानित क‍िए गए।

चांदपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (इरी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आईसार्क) में "डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) कॉन्क्लेव-2025" विषय पर तीन दिवसीय सम्मेलन के आयोजन में सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ भाग लेंगे। यूपी कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर इसके दूसरे दिन विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष सत्र का उद्घाटन लगभग 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस सत्र में राज्य के कृषि नेतृत्व की ऐतिहासिक भूमिका एवं वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश को “वैश्विक खाद्य भंडार” आपूर्तिकर्ता की दृष्टि पर चर्चा होगी।

तीन दिवसीय सम्मेलन में “खाद्य, जलवायु और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए डीएसआर-आधारित प्रणालियां, विज्ञान, नीतियों और साझेदारियों के माध्यम से परिवर्तन की दिशा” पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर तथा काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लेंगे। सीएम यहां रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में हाल ही में सम्पन्न हुए स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर्मियों का सम्मान भी करेंगे। पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 400 सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री स्वच्छता किट वितरित कर उन्हें सम्मानित भी करेंगे।