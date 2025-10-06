Language
    वाराणसी में भीषण जाम, मुख्यमंत्री के दौरे और बाजार खुलने से यातायात व्यवस्था चरमराई

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:30 PM (IST)

    वाराणसी में स्कूल कार्यालय और बाजार खुलने से जाम की स्थिति गंभीर हो गई है। त्योहारों और मुख्यमंत्री की यात्रा ने समस्या बढ़ा दी। कचहरी सिगरा शिवपुर में जाम लगा रहा जिससे लोगों को परेशानी हुई। यातायात प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। प्रशासन को जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए ताकि नागरिकों को बेहतर यातायात व्यवस्था मिल सके।

    सोमवार को जाम से बनारस शहर पूरी तरह से जकड़ा रहा।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंबे समय के बाद स्कूल, कार्यालय और बाजार पूरी तरह से खुलने के कारण शहर में जाम की स्थिति गंभीर हो गई है। त्योहारों का माहौल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक, शहर के प्रमुख स्थानों और चौराहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हुई।

    मुख्यमंत्री के आगमन के कारण, शहर में प्रवेश के कई रास्ते जाम की चपेट में रहे। पुलिस ने उन रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी, जहां मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा। इस वजह से जाम की स्थिति और भी गंभीर हो गई। कचहरी मार्ग, सिगरा, शिवपुर, पांडेयपुर, बाबा दरबार और प्रयागराज मार्ग पर जाम की समस्या अधिक देखने को मिली।

    हालांकि, धूप की तल्खी कम होने के कारण लोगों को जाम के झाम से अधिक परेशानी नहीं हुई। कार्यलय जाने वाले लोगों को भी जाम के कारण काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई स्थानों पर जाम की स्थिति इतनी गंभीर थी कि वाहन रेंगते नजर आए।

    इस जाम की समस्या ने शहर के नागरिकों को एक बार फिर से यह याद दिलाया कि त्योहारों के समय में भीड़-भाड़ और यातायात की समस्या कितनी गंभीर हो सकती है। जब बाजार खुलते हैं, तो लोगों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

    शहर के विभिन्न हिस्सों में जाम की स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि यातायात प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। पुलिस और प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

    इस प्रकार, वाराणसी में जाम की समस्या ने एक बार फिर से नागरिकों को प्रभावित किया है। त्योहारों के समय में बाजारों की भीड़ और मुख्यमंत्री की यात्रा ने इस समस्या को और बढ़ा दिया।

    आशा है कि प्रशासन इस समस्या का समाधान निकालेगा और नागरिकों को बेहतर यातायात व्यवस्था प्रदान करेगा। वाराणसी के नागरिकों को इस जाम की स्थिति से राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

