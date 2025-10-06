Language
    वाराणसी में कैंट थाने के पास लगी भीषण आग, आधा दर्जन दुकानें और कई बाइकें जलकर खाक

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    वाराणसी के कैंट थाने के पास सदर बाजार में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग में लगभग आधा दर्जन दुकानें और कई मोटरसाइकिलें जल गईं। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। दुकानों में अग्नि से बचाव के यंत्रों की कमी के कारण आग तेज़ी से फैली।

    सोमवार की सुबह तेज धमाकों की गूंज से लोग दहशत में आ गए।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। छावनी क्षेत्र में सैन्य कैम्पस से लगे स्थल पर सोमवार की सुबह तेज धमाकों की गूंज से लोग दहशत में आ गए। हालांक‍ि पुलिस और फायर टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। वहीं दुकानों पर अग्नि से बचाव के संयंत्रों की कमी की वजह से काफी नुकसान हो गया। 

    कैंट थाने के समीप स्थित सदर बाजार की मीट मार्केट में सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैल गईं, जिससे लगभग आधा दर्जन दुकानें और कई मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गईं।

    घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाने पर तैनात मुंशी विनय यादव ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड और इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा को सूचित किया। इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल पर धमाकों को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियाँ मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव कार्य प्रारंभ किया गया।

    आग की चपेट में आने वाले दुकानदारों में पवन अग्रहरि, रसीद अहमद (दो दुकानें), इरशाद कुरैशी, रमाकांत उपाध्याय और अविनाश शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने दुकानदारों की लापरवाही को उजागर किया, क्योंकि सभी दुकानों में अग्नि से बचाव के यंत्र और बिजली के बोर्ड में सुरक्षा के एमसीवी नहीं लगे थे। इसके अलावा, दुकानों में रखे लगभग दर्जन भर व्यवसायिक उपयोग वाले गैस सिलेंडर में से आधा दर्जन धमाके के साथ फट गए, जिससे आग और भी भयंकर हो गई।

    इस मार्केट के पीछे स्थित बाइक मेकेनिक तहब्बर की दुकान में भी कई नई और पुरानी मोटरसाइकिलें जल गईं। छावनी परिषद द्वारा आवंटित दुकानों में रखे डिफ्रिजर, फ्रिज आदि सामान भी आग की भेंट चढ़ गए। इस दौरान, फूलवरिया चौकी प्रभारी अमित सिंह घटनास्थल पर अनुपस्थित रहे, जबकि कैंट प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ लाउड हेलर के माध्यम से भीड़ को हटाने में जुटे रहे।

    धमाकों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सिलेंडरों के टुकड़े दूर-दूर तक उड़कर गिरे। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकानों में रखे गैस सिलेंडर के धमाकों ने आग को और भी भयंकर बना दिया। हालांकि, इंस्पेक्टर कैंट और उनकी टीम की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल, पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।