    कानपुर में कुछ ऐसी दिखी गुरु नानक देव जी के प्रति आस्था, करीब दो लाख संगत छकेगी लंगर

    By Daud Khan Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:13 PM (IST)

    गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कानपुर में आस्था की अद्भुत झलक दिखी। शहर के गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पांच नवंबर को प्रकाशोत्सव के अवसर पर करीब दो लाख लोगों ने लंगर प्रसाद ग्रहण करेंगे।

    मोतीझील मैदान में सजे धार्मिक दीवान में शबद कीर्तन करतीं छात्राएं । लंगर के लिए रोटियां तैयार करती संगत। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। जित्थे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ यानी जहां भी गुरु महराज अपना पैर रखते हैं, वह स्थान पवित्र व पूजनीय हो जाता है...रागी जत्थों ने इस तरह के शबद कीर्तन से गुरु नानक देव जी की महिमा पर प्रकाश डाला तो संगत भाव विभोर हो उठी। संगतहाथ जोड़ें, आंखों को बंद किए गुरु की छवि को हृदय में बसाए उनका स्मरण करती रही। मौका था श्री गुरु सिंह सभा लाटूश रोड की ओर से मोतीझील में आयोजित गुरुनानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व का। इस दौरान हर तरफ श्रद्धा व आस्था का नजारा दिखाई दे रहा था। प्रकाश पर्व के दूसरे दिन मंगलवार को मोतीझील प्रांगण में धार्मिक दीवान सजाया गया। संगत का सुबह से ही आना शुरू हो गया। पालकी पर विराजमान गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने का क्रम भी दिन भर चलता रहा।

    दीवान में सुबह भाई भूपिंदर सिंह गुरदासपुरी ने धन-धन गुरु नानक समदर्शी का गायन किया। भाई सुरिंदर सिंह, भाई मोहन सिंह, भाई जसकरन सिंह ने मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे...एक बाबा अकाल मूरत, दूजा रबाबी मर्दाना... शबद गायन किया तो संगत उत्साहित होकर बोले सो निहाल के जयकारे लगाने लगी। दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई सतनाम सिंह ने कहो नानक सब तेरी वाडियाई , कोई नाउ न जाने मेरा...हम तेरे भिखारी दान दे दातारा, कर किरपा तुमरी उस्तत करें दिन रात...शबद से संगत को निहाल किया। बच्चों ने भी शबद कीर्तन किया।

    ज्ञानी डा.मनप्रीत ने संगत को गुरमत विचार से जोड़ा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज ने लोगों को अंधकार से निकाला और मानवता, प्रेम, एकता, सेवा का संदेश दिया। इस दौरान श्री गुरु सिंह सभा लाटूश रोड के प्रधान हरविंदर सिंह लार्ड, सुखविंदर सिंह भल्ला लाडी, हरमिंदर सिंह लोंगोवाल, मोहन सिंह झास, मीतू सागरी, करमजीत सिंह, दया सिंह गांधी, अमनजोत सिंह रौनक, सुरिंदर सिंह चावला, महेंद्र सिंह भाटिया, आदि उपस्थित रहे।


    प्रकाश पर्व के अंतिम दिन बुधवार को मोतीझील में मुख्य समारोह होगा। सरदार हरविंदर सिंह लार्ड ने बताया कि सुबह से ही गुरुवाणी कीर्तन तथा गुरुवाणी विचार का प्रवाह शुरू हो जाएगा। रागी जत्थे शबद कीर्तन से संगत को निहाल करेंगे। पंडाल में लंगर भी चलता रहेगा। उन्होंने संगत से अपील की है कि लंगर छकने के बाद झूठे पत्तल निश्चित स्थानों पर रखे कूड़ेदान में डालें।

    वाहे गुरु के जाप के साथ लंगर तैयार करती रही संगत

    प्रकाश पर्व के अंतिम दिन होने वाले लंगर को लेकर दिन भर तैयारियां चलती रही। लंगर सेवा में हाथ बंटाने के लिए सुबह से ही संगत पहुंचने लगी। इसमें बच्चे, युवा, महिलाएं, वृद्ध सभी शामिल रहे। वाहे गुरु के जाप के साथ सब्जी का भंडारण करने, उनकी सफाई करने व काटने, रोटी बनाने सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सेवा होती रही।

    आटोमेटिक मशीन से बनाई जा रहीं रोटियां

    प्रकाश पर्व पर बुधवार को लगभग दो लाख संगत लंगर छकेगी। इसके लिए गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ में आटोमेटिक मशीन से रोटियां तैयार की जा रही हैं। लंगर प्रभारी टीटू सागरी ने बताया कि मशीन पंजाब से आई है। इसके माध्यम से एक घंटे में लगभग 4,500 रोटियां तैयार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गुरुद्वारों में भी रोटी तैयार करने की व्यवस्था की गई है। यहां से इन्हें मोतीझील स्थित आयोजन स्थल पर पहुंचाया जाएगा।

    एक ट्राली सब्जी का बनेगा सलाद

    संगत के सहयोग से लंगर तैयार किया जा रहा है। इसमें हजारों किलो खाद्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। लंगर प्रभारी देवेंदर सिंह टीटू सागरी ने बताया कि रोटी बनाने के लिए 100 क्विंटल आटे का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 60 बोरे आलू, 70 हजार गोभी, 35 क्विंटल दाल, 25 टिन देसी घी, 25 टिन रिफाइंड तेल, 15 टिन सरसों का तेल से सब्जी और अन्य चीजें तैयार की जाएंगी। इन्हें बनाने में 15 टन लकड़ी, 10 बोरे कोयला लगेगा। 20 टिन अचार, एक ट्राली सब्जी का सलाद भी बनाया जा रहा है।

