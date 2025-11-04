Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में कोडीनयुक्त कफ सीरप का अवैध भंडारण, तीन मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:24 PM (IST)

    कानपुर में कोडीनयुक्त कफ सीरप को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। ड्रग विभाग ने कोडीनयुक्त कफ सीरप का अवैध भंडारण पकड़ा है। तीन मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ओमपुरवा, केशवपुरम व अर्रा नौबस्ता के मेडिकल स्टोर में मिली थी सीरप।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर में धड़ल्ले से चल रहे नशे में प्रयोग होने वाली दवा के कारोबार पर खिला औषधि विभाग की ओर से चलाया गया अभियान रंग ला रहा है। नशे में प्रयोग होने वाली दवा के अवैध भंडारण करने और कोडीन युक्त कफ सीरप की बड़ी मात्रा बिना क्रय-विक्रय के पत्राचार के साथ रखने के आरोप में औषधि विभाग ने 15 व 16 अक्टूबर को ओमपुरवा, केशवपुरम व अर्रा नौबस्ता के मेडिकल स्टोर में छापेमारी की थी। जहां पर करीब 82916 सिरप की शीशी तथा करीब 18 लाख टैबलेट नशे में प्रयोग होने वाली दवा की गोलियां मिली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसका संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग की ओर से तीनों मेडिकल स्टोर के खिलाफ कोडीन युक्त कफ सीरप के अवैध भंडारण करने पर चकेरी, कल्याणपुर और हनुमंत विहार थाने में तहरीर दी गई है। इससे पहले औषधि विभाग महाराजपुर व देवनगर के मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करा चुका है।


    औषधि विभाग की निरीक्षक रेखा सचान ने बताया कि 15 अक्टूबर को औषधि विभाग की टीम ने ओमपुरवा गज्जुपुरवा में में मेसर्स आरएस हेल्थकेयर में दवा भंडारण पर फर्म का निरीक्षण किया था। जहां पर कोडीन युक्त सीरप की 60271 बोतल और फेन्सीपिक टीपी सिरप की 4650 बोतल क्रय कर खरीदी गई थी। दवा भंडारण के अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाने पर फर्म के प्रोपराइटर अनमोल गुप्ता से जवाब मांगा गया था। जिसका जवाब नहीं मिलने पर चकेरी थाना में औषधि विभाग की ओर से तहरीर दी गई है।

    इसी प्रकार कल्याणपुर के केशवपुरम के एएस हेल्थ केयर नशीली दवा का विक्रय मिला था। जांच में टीम को कोडीन युक्त सीरप की 4900 बोतल के साथ एप्राजोलम युक्त 12 लाख 30 हजार तथा अल्ट्रासेंट युक्त पांच लाख 62 हजार टैबलेट का भंडारण मिला था। जिसका क्रय-विक्रय नहीं दिखा पाने पर भी प्रोपराइटर विकास तिवारी से भी जवाब मांगा गया था। संतोष जनक उत्तर नहीं मिलने पर औषधि विभाग ने कल्याणपुर थाने में एफआइआर दर्ज करने की तहरीर दी है।

    वहीं, अर्रा के नौबस्ता के मेडिसिन हाउस में औषधि विभाग ने 16 अक्टूबर को छापा मारा था। जहां पर कोडीन युक्त सीरप की 10500 बोतल और फेन्सीपिक टी सिरप की बोतल मिली थी। जिसके क्रय-विक्रय और नशे में प्रयोग होने वाली दवा बेचने और अवैध भंडारण करने पर प्रोपराइटर विशाल सिंह से जवाब मांगा था। जिसके खिलाफ भी औषधि विभाग ने मंगलवार को नौबस्ता के हनुमंत विहार थाने में तहरीर दी है। इस बारे में हनुमंत विहार थानाध्यक्ष राजीव सिंह का कहना है कि औषधि विभाग की ओर से तहरीर मिली है। बुधवार को जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- अखिलेश दुबे के एक और मददगार को झटका, निलंबित इंस्पेक्टर सभाजीत की जमानत खारिज

    यह भी पढ़ें- कानपुर में द ड्रीम्स होटल में रुके था प्रेमी जोड़ा, प्रेमिका को बाथरूम में बंद कर नाबालिग प्रेमी ने दी जान

    यह भी पढ़ें- कानपुर देहात में दिशा बैठक बनी रणभूमि! सांसद और पूर्व सांसद में तीखी बहस, हाथापाई की नौबत

    यह भी पढ़ें- Dev Diwali 2025: कानपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर इतने घाटों पर जलेंगे श्रद्धा के दीपक, यहां रूट डायवर्जन

    यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र के बाद अब साइबर सुरक्षा कवच के साथ दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो भी, IIT Kanpur ने किया एमओयू

    यह भी पढ़ें- ऐसे चलता था कानपुर के अखिलेश दुबे का साम्राज्य, मदद के लिए 50 पुलिसवाले गिरोह में, करोड़ों की संपत्ति