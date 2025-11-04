कानपुर में कोडीनयुक्त कफ सीरप का अवैध भंडारण, तीन मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर में धड़ल्ले से चल रहे नशे में प्रयोग होने वाली दवा के कारोबार पर खिला औषधि विभाग की ओर से चलाया गया अभियान रंग ला रहा है। नशे में प्रयोग होने वाली दवा के अवैध भंडारण करने और कोडीन युक्त कफ सीरप की बड़ी मात्रा बिना क्रय-विक्रय के पत्राचार के साथ रखने के आरोप में औषधि विभाग ने 15 व 16 अक्टूबर को ओमपुरवा, केशवपुरम व अर्रा नौबस्ता के मेडिकल स्टोर में छापेमारी की थी। जहां पर करीब 82916 सिरप की शीशी तथा करीब 18 लाख टैबलेट नशे में प्रयोग होने वाली दवा की गोलियां मिली थी।

इसका संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग की ओर से तीनों मेडिकल स्टोर के खिलाफ कोडीन युक्त कफ सीरप के अवैध भंडारण करने पर चकेरी, कल्याणपुर और हनुमंत विहार थाने में तहरीर दी गई है। इससे पहले औषधि विभाग महाराजपुर व देवनगर के मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करा चुका है।



औषधि विभाग की निरीक्षक रेखा सचान ने बताया कि 15 अक्टूबर को औषधि विभाग की टीम ने ओमपुरवा गज्जुपुरवा में में मेसर्स आरएस हेल्थकेयर में दवा भंडारण पर फर्म का निरीक्षण किया था। जहां पर कोडीन युक्त सीरप की 60271 बोतल और फेन्सीपिक टीपी सिरप की 4650 बोतल क्रय कर खरीदी गई थी। दवा भंडारण के अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाने पर फर्म के प्रोपराइटर अनमोल गुप्ता से जवाब मांगा गया था। जिसका जवाब नहीं मिलने पर चकेरी थाना में औषधि विभाग की ओर से तहरीर दी गई है।

इसी प्रकार कल्याणपुर के केशवपुरम के एएस हेल्थ केयर नशीली दवा का विक्रय मिला था। जांच में टीम को कोडीन युक्त सीरप की 4900 बोतल के साथ एप्राजोलम युक्त 12 लाख 30 हजार तथा अल्ट्रासेंट युक्त पांच लाख 62 हजार टैबलेट का भंडारण मिला था। जिसका क्रय-विक्रय नहीं दिखा पाने पर भी प्रोपराइटर विकास तिवारी से भी जवाब मांगा गया था। संतोष जनक उत्तर नहीं मिलने पर औषधि विभाग ने कल्याणपुर थाने में एफआइआर दर्ज करने की तहरीर दी है।