महाराष्ट्र के बाद अब साइबर सुरक्षा कवच के साथ दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो भी, IIT Kanpur ने किया एमओयू

जागरण संवाददाता, कानपुर। देश के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते मेट्रो नेटवर्क दिल्ली मेट्रो की साइबर सुरक्षा भी अब आइआइटी कानपुर के साइबर विशेषज्ञों के हाथों में होगी। आइआइटी का सी3आइ हब दिल्ली मेट्रो की टिकट, सिग्नल, संचार प्रणाली को साइबर हमलों से बचाने की प्रणाली विकसित करेगा। आइआइटी इससे पहले महाराष्ट्र मेट्रो के पुणे और नागपुर शहरों की मेट्रो सेवा को साइबर हमलों से सुरक्षित करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब दिल्ली मेट्रो से भी साइबर सुरक्षा प्रणाली का एमओयू किया है।



मेट्रो की डिजिटल प्रणालियों को भविष्य के साइबर खतरों से सुरक्षित करने की दिशा में आइआइटी का यह करार बेहद अहम है। इस साझेदारी के तहत शहरी रेल अवसंरचना को सुरक्षित करने की दिशा में आइआइटी की विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा। इस करार के तहत आइआइटी कानपुर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम दिल्ली मेट्रो की सिग्नलिंग, स्वचालित किराया संग्रह, और संचार जैसी सभी प्रमुख प्रणालियों को आनलाइन खतरों से बचाने का तकनीकी माडल तैयार करेगी।