कानपुर में द ड्रीम्स होटल में रुके था प्रेमी जोड़ा, प्रेमिका को बाथरूम में बंद कर नाबालिग प्रेमी ने दी जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। होटलों में दुष्कर्म और आत्महत्याओं की घटना पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। रुपयों की लालच में होटल संचालक नाबालिगों को भी ठहराने लगे हैं। मंगलवार सुबह भी घंटाघर के एक होटल में फर्रुखाबाद कायमगंज के एक नाबालिग छात्र ने फंदा लगा जान दे दी। उसके साथ बालिग प्रेमिका थी, लेकिन घटना के समय वह बाथरूम में थी और बाहर से छात्र ने कुंडी लगा दी थी।

दरवाजा तोड़कर प्रेमिका ने काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी सांसे थम गई। वहीं, नाबालिग को होटल में कमरा देने के मामले में संचालक और मैनेजर के खिलाफ भी जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है।



फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले 17 वर्षीय बीएससी छात्र एनसीसी कर रहा था। पिता ने बताया कि लगभग आठ दिन पहले बेटा एनसीसी शिविर में शहर आया था। यहां उसका शिविर सोमवार को खत्म हो गया था। मंगलवार को हरबंश मोहाल थाना पुलिस ने फोन कर जानकारी दी कि बेटे ने घंटाघर मथुरी मोहाल स्थित दि ड्रीम्स इन होटल में फंदा लगाकर जान दे दी। वह परिवार व रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचे तो पता चला कि होटल में एक युवती भी थी।

होटल कर्मी सुनील ने युवती और उसका प्रेमी सोमवार दोपहर 12:50 बजे आए थे। दोनों ने अपनी आइडी दी थी और पहली मंजिल पर कमरा नंबर 101 पर ठहरे। लेकिन प्रेमी नाबालिग था। इसकी जानकारी मैनेजर को ही होगी। मंगलवार सुबह 11 के बाद युवती ने भागकर रिसेप्शन में आई और प्रेमी का नाम लेते हुए उसके फंदा लगाने की जानकारी दी। सभी उसके कमरे में पहुंचे तो प्रेमी फंदे से लटका तड़प रहा था। उसे किसी तरह से उतारा और हरबंश मोहाल थाना पुलिस को सूचना दी।