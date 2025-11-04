कानपुर में द ड्रीम्स होटल में रुके था प्रेमी जोड़ा, प्रेमिका को बाथरूम में बंद कर नाबालिग प्रेमी ने दी जान
कानपुर के घंटाघर स्थित द ड्रीम्स इन होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी ने खुद को कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। प्रेमिका बाथरूम में बंद कर दिया था।
जागरण संवाददाता, कानपुर। होटलों में दुष्कर्म और आत्महत्याओं की घटना पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। रुपयों की लालच में होटल संचालक नाबालिगों को भी ठहराने लगे हैं। मंगलवार सुबह भी घंटाघर के एक होटल में फर्रुखाबाद कायमगंज के एक नाबालिग छात्र ने फंदा लगा जान दे दी। उसके साथ बालिग प्रेमिका थी, लेकिन घटना के समय वह बाथरूम में थी और बाहर से छात्र ने कुंडी लगा दी थी।
दरवाजा तोड़कर प्रेमिका ने काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी सांसे थम गई। वहीं, नाबालिग को होटल में कमरा देने के मामले में संचालक और मैनेजर के खिलाफ भी जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है।
फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले 17 वर्षीय बीएससी छात्र एनसीसी कर रहा था। पिता ने बताया कि लगभग आठ दिन पहले बेटा एनसीसी शिविर में शहर आया था। यहां उसका शिविर सोमवार को खत्म हो गया था। मंगलवार को हरबंश मोहाल थाना पुलिस ने फोन कर जानकारी दी कि बेटे ने घंटाघर मथुरी मोहाल स्थित दि ड्रीम्स इन होटल में फंदा लगाकर जान दे दी। वह परिवार व रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचे तो पता चला कि होटल में एक युवती भी थी।
होटल कर्मी सुनील ने युवती और उसका प्रेमी सोमवार दोपहर 12:50 बजे आए थे। दोनों ने अपनी आइडी दी थी और पहली मंजिल पर कमरा नंबर 101 पर ठहरे। लेकिन प्रेमी नाबालिग था। इसकी जानकारी मैनेजर को ही होगी। मंगलवार सुबह 11 के बाद युवती ने भागकर रिसेप्शन में आई और प्रेमी का नाम लेते हुए उसके फंदा लगाने की जानकारी दी। सभी उसके कमरे में पहुंचे तो प्रेमी फंदे से लटका तड़प रहा था। उसे किसी तरह से उतारा और हरबंश मोहाल थाना पुलिस को सूचना दी।
पुलिस पहुंची और सभी लोग उसे बिरहाना रोड स्थित केपीएम अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी सांसे थम चुकी थी। पुलिस युवती को थाने ले गई। एसीपी कलक्टरगंज आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि आत्महत्या से पहले युवती बाथरूम में थी। एनसीसी छात्र ने बाथरूम की बाहर से कुंडी लगा दी थी, जिसके बाद फंदा लगाया था। आवाज सुनकर युवती ने निकलने का प्रयास किया। इसके बाद दरवाजा तोड़कर बाहर निकल बचाने का बहुत प्रयास किया था। उसके स्वजन को बुलाया गया है। अभी युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सामान्य होने के बाद उससे जानकारी कर कारण जानने का प्रयास करेंगे।
होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ हो सकती कार्रवाई
होटल में नाबालिग ने फंदा लगाकर जान दी है। उसके साथ रही युवती ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया था। नाबालिग को होटल में कमरा किस आधार पर दे दिया। उसकी आइडी ली तो उसे देखा क्यों नहीं था। इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल अभी थाने पर कोई तहरीर नहीं मिली है।
सत्यजीत गुप्ता, डीसीपी पूर्वी
यह भी पढ़ें- कानपुर देहात में दिशा बैठक बनी रणभूमि! सांसद और पूर्व सांसद में तीखी बहस, हाथापाई की नौबत
यह भी पढ़ें- Dev Diwali 2025: कानपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर इतने घाटों पर जलेंगे श्रद्धा के दीपक, यहां रूट डायवर्जन
यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र के बाद अब साइबर सुरक्षा कवच के साथ दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो भी, IIT Kanpur ने किया एमओयू
यह भी पढ़ें- गजब! 46 बार चालान , जुर्माना भरे बिना दौड़ाता रहा बस, अब झांसी-कानपुर हाईवे पर हुआ हादसा तो केस
यह भी पढ़ें- कानपुर में पढ़ाई के लिए डांटा गया तो बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, फंदे पर लटका देखा तो टूट गया पिता
यह भी पढ़ें- ऐसे चलता था कानपुर के अखिलेश दुबे का साम्राज्य, मदद के लिए 50 पुलिसवाले गिरोह में, करोड़ों की संपत्ति
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।