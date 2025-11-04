Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गजब! 46 बार चालान , जुर्माना भरे बिना दौड़ाता रहा बस, अब झांसी-कानपुर हाईवे पर हुआ हादसा तो केस

    By Ajay Dixit Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक बस जिस पर 46 बार चालान हो चुका था और जुर्माना भी नहीं भरा गया था। झांसी-कानपुर हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लापरवाही के चलते हुए इस हादसे के बाद पुलिस ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्लीपर बस से लोगों को निकालते राहगीर। इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, उरई। शताब्दी ट्रैवल्स की स्लीपर बस सोमवार की रात झांसी-कानपुर हाईवे पर उसरगांव के पास डंपर को गलत दिशा से ओवरटेक करने में अनियंत्रित हो चार फीट नीचे खंदक में पलट गई थी। इसमें 21 लोग घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया था। एआरटीओ की ओर से हुई जांच में पता चला कि इस स्लीपर बस के 2016 से अभी तक 51 बार चालान काटे गए, इसमें 46 चालानों का अभी तक जुर्माना नहीं भरा गया और उसके बाद भी उसका संचालन रोड पर होता रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बस का रजिस्ट्रेशन सीसामऊ बाजार कानपुर नगर निवासी सदवानी ओमप्रकाश के नाम है। उनकी ओर से इस बस को पुखरायां थाना भोगनीपुर के राजेंद्र कुमार को बेची जा चुकी है लेकिन कागजात ट्रांसफर नहीं हुए हैं। पुलिस की बस मालिक से बात हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी वह कालपी नहीं पहुंचा है। पुलिस के अनुसार बस की स्पीड हादसे के वक्त 90 से सौ किमी प्रतिघंटे के करीब थी। एक बस यात्री की तहरीर पर अज्ञात बस मालिक, चालक व हेल्पर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

    कानपुर नगर से रविवार की रात सवारियां लेकर उज्जैन जा रही शताब्दी ट्रैवल्स की बस में करीब 60 से 70 यात्री थे, जिनमें सात बच्चे भी थे। बस का 30 सवारियां ढोने का परमिट था, एआरटीओ सुरेश कुमार ने बताया कि नियमानुसार बस में बच्चों समेत 60 सवारियां बैठ सकती थीं। जांच में कागजात वैध मिले थे। सवारियां कितनी थीं इसका सही आकलन मौके पर नहीं हो सका। बस के विभिन्न जनपदों में 2016 से अभी तक 51 चालान हुए जिसमें सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर टेप, साइड शीशा न होना व पार्किंग का उल्लंघन करने के हैं। नियमानुसार इन चालानों में उसके संचालन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। हादसा सामने जा रहे डंपर को गलत दिशा से ओवरटेक करने में हुआ था।

    गलत तरीके से ओवरटेक किया

    घायल बस यात्री सतीश ने बताया था कि डंपर लहराते हुए चल रहा था। सोमवार की रात बस जैसे ही हाईवे पर उसरगांव के पास पहुंची तो डंपर से आगे निकलने में चालक ने गलत साइड से ओवरटेक किया तो बस खंदक में पलट गई थी। अब तक बस चालक व मालिक कोतवाली नहीं पहुंचे हैं जिससे कि बस की सवारियों व अन्य जानकारी पुलिस को मिल सके। कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि बस चौकी के बाहर खड़ी कराई गई है।

    बच्चों सहित बैठी थीं 60 सवारियां

    एआरटीओ सचल सुरेश कुमार ने बताया कि किसी भी बस का या अन्य सवारी वाहन को चालान के आधार पर संचालन नहीं रोक सकते हैं। बस में कितनी सवारियां थीं इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। बस का 30 सवारी ले जाने का परमिट था लेकिन बस में बच्चों समेत 60 सवारियां बैठ सकती हैं। बस के अन्य सभी कागजात वैध थे।


    कई बार चालक को टोका लेकिन नहीं माना

    सोमवार की रात कानपुर से उज्जैन के लिए शताब्दी की स्लीपर बस जब चली तो कानपुर से कालपी तक तो स्पीड 70 के करीब थी। कालपी के बाद स्पीड बढ़ा दी और बस लहराते हुए चल रही थी। तहरीर देते हुए बस यात्री ग्राम दलगांव थाना रूरा कानपुर देहात निवासी दीपू कुशवाहा ने बताया कि हम दो-तीन लोगों ने चालक से जाकर कहा कि गाड़ी ठीक से चलाए। कहने के कुछ देर बाद फिर चालक वैसे ही चलाने लगा। अभी रात के 11 ही बजे थे कि तेज आवाज हुई और हम सभी सवारियां सीटों के नीचे जहां-तहां गिर कर चीखने चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद पता चला कि खंदक में पलट चुकी है।

     

    एक बस यात्री की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर बस मालिक, चालक व क्लीनर पर लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कराने के बाद घायल यात्रियों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है।

    अजय ब्रह्म तिवारी, कालपी कोतवाली निरीक्षक 