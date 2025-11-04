कानपुर में पढ़ाई के लिए डांटा गया तो बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, फंदे पर लटका देखा तो टूट गया पिता

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी स्थित चकेरी स्टेशन के पास मोहल्ला चंद्र विहार में पिता द्वारा पढ़ाई के लिए टोकने पर कक्षा नौ के 15 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक , एचएएल कर्मी का इकलौता बेटा था। मामले में पुलिस ने घटना स्थल पर जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

चंद्र विहार निवासी राजेंद्र कुमार साहू एचएएल में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। परिवार में पत्नी पूनम, बड़ी बेटी 17 वर्षीय शांभवी और उससे छोटा बेटा 15 वर्षीय अनंत कुमार था। राजेंद्र ने बताया कि बेटा अहिरवां स्थित पंडित डीपी मिश्रा स्कूल में कक्षा नौ का छात्र था। लेकिन , वह पढ़ाई में काफी कमजोर था। बताया कि अंनत बीते ढाई माह से रोजा कोई न कोई बहाना कर स्कूल नहीं जाता था। जिसपर स्कूल प्रबंधन व शिक्षकों ने भी उसके पढ़ाई में मन न लगाने की शिकायत की थी।

राजेंद्र ने बताया कि मंगलवार सुबह उन्होंने बेटे को करीब 5 बजके पढ़ने के लिए उठाया। इससे बेटा अनंत नाराज हो गया। फिर, वह ग्राउंड फ्लोर स्थित कमरे में चला गया। जहां उसने दुपट्टे के सहारे पंखे के कुंडे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसे नाश्ते के लिए क़ई बार बुलाया गया। तो वह नहीं आया। साथ ही उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। इसपर उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। चीख पुकार मचने पर इलाके के लोगों को घटना की जानकारी हुई। फिर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।