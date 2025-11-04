कानपुर में दुकान से चुराते थे महंगी शराब, बंटी गिरफ्तार व बबली स्कूटी लेकर फरार
कानपुर में बंटी नामक एक व्यक्ति को महंगी शराब चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसकी साथी बबली स्कूटी पर फरार हो गई, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। बबली को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। जूही में 'बंटी-बबली' दुकानदार को बातों में उलझाकर दुकान से महंगी शराब की बोतले पार कर लेते थे, जिसकी उसे भनक तक नहीं लगी। स्टाक मिलाने में बोतलें कम होने पर दुकानदार को शक हुआ तो सीसी कैमरे खंगाले, जिसमें 'बंटी-बबली' बोतलें चुराते थे। इधर, दुकानदार दोनों की तलाश कर रहा था, तभी सोमवार शाम को दोनों फिर दुकान पहुंचे और बोतल चुराकर जाने को हुए तो कर्मचारियों ने 'बंटी' को पकड़ लिया, जबकि 'बबली' उन्हें चकमा देने के बाद स्कूटी लेकर फरार हो गई। इसके बाद कर्मचारियों ने पकड़े आरोपित को पुलिस के सिपुर्द कर दिया।
विकास नगर निवासी राघवेंद्र पांडेय की जूही के साउथ एक्स माल में ग्लाेबल वाइन के नाम से दुकान है। राघवेंद्र ने बताया कि कई महीनाें से उनकी दुकान से महंगी विदेशी शराब की बोतलें चोरी हो रही थीं, जिसका पता स्टाक मिलाने के बाद हुआ। इस पर सीसी कैमरे देखे तो उसमें 'बंटी-बबली' बोतलें चुराते थे। इसके बाद से दोनों की तलाश कर रहे थे। सोमवार को फिर दोनों दुकान पहुंचे और कर्मचारियों को बातों में उलझाने के बाद 'बंटी' ने एक शराब ली। इसी दौरान 'बबली' ने महंगी शराब की बोतल अपने कपड़ों में छिपा लिया और फिर 'बंटी' हाथ में लिए बोतल का भुगतान करके दुकान से बाहर आ गया।
उन्हें इस बात का पता था, इसलिए कर्मचारी भी पीछे चल दिए। इसी बीच 'बबली' ने कपड़ों में चोरी की शराब की बोतल 'बंटी' को थमा दी और स्कूटी लेने चली गई, तभी कर्मचारियों ने 'बंटी' को पकड़ लिया। यह देख 'बबली' वहां से स्कूटी लेकर फरार हो गई। जूही थाना प्रभारी केके पटेल ने बताया कि पकड़े गए आरोपित की पहचान जूही सफेद कालोनी निवासी नबील के रूप में हुई है। जबकि फरार हुई युवती बर्रा दो के हेमंत विहार की श्रेया शर्मा है। नबील पर कार्रवाई करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। फरार श्रेया की तलाश की जा रही है।
