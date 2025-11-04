कानपुर में दुकान से चुराते थे महंगी शराब, बंटी गिरफ्तार व बबली स्कूटी लेकर फरार

जागरण संवाददाता, कानपुर। जूही में 'बंटी-बबली' दुकानदार को बातों में उलझाकर दुकान से महंगी शराब की बोतले पार कर लेते थे, जिसकी उसे भनक तक नहीं लगी। स्टाक मिलाने में बोतलें कम होने पर दुकानदार को शक हुआ तो सीसी कैमरे खंगाले, जिसमें 'बंटी-बबली' बोतलें चुराते थे। इधर, दुकानदार दोनों की तलाश कर रहा था, तभी सोमवार शाम को दोनों फिर दुकान पहुंचे और बोतल चुराकर जाने को हुए तो कर्मचारियों ने 'बंटी' को पकड़ लिया, जबकि 'बबली' उन्हें चकमा देने के बाद स्कूटी लेकर फरार हो गई। इसके बाद कर्मचारियों ने पकड़े आरोपित को पुलिस के सिपुर्द कर दिया।

विकास नगर निवासी राघवेंद्र पांडेय की जूही के साउथ एक्स माल में ग्लाेबल वाइन के नाम से दुकान है। राघवेंद्र ने बताया कि कई महीनाें से उनकी दुकान से महंगी विदेशी शराब की बोतलें चोरी हो रही थीं, जिसका पता स्टाक मिलाने के बाद हुआ। इस पर सीसी कैमरे देखे तो उसमें 'बंटी-बबली' बोतलें चुराते थे। इसके बाद से दोनों की तलाश कर रहे थे। सोमवार को फिर दोनों दुकान पहुंचे और कर्मचारियों को बातों में उलझाने के बाद 'बंटी' ने एक शराब ली। इसी दौरान 'बबली' ने महंगी शराब की बोतल अपने कपड़ों में छिपा लिया और फिर 'बंटी' हाथ में लिए बोतल का भुगतान करके दुकान से बाहर आ गया।