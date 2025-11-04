Kanpur News: पहले की रेकी फिर कार से आए 7 युवकों ने मोबाइल दुकान में की लाखों की चोरी, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,कानपुर। कानपुर में सात युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। युवकों ने मोबाइल दुकान में चोरी की। पुलिस सीसी कैमरों के जरिए उन तक पहुंची। तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मंधना में मंगलवार देर रात मोबाइल की दुकान में चोरी करने कार सवार सात युवक आए थे। उन्होंने पहले उसी दिन कार से रेकी की थी। मामले में सीसी कैमरे की फुटेज की मदद से तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े के एक आरोपित अपने भाई की कार लेकर चोरी करने आया था। पुलिस ने मंगलवार को जेल भेजा है। अन्य की तलाश जारी है।

मंधना बहलोलपुर निवासी अंकित दीक्षित की बिठूर रोड पर दीक्षित एजेंसी के नाम से मोबाइल की दुकान है। मंगलवार देर रात उनकी दुकान के शटर का ताला तोड़कर लगभग 40 हजार रुपये, 19 मोबाइल, दो स्मार्ट वाच समेत तीन लाख का माल पार कर दिया था। डीसीपी सीसी कैमरे खंगालने पर तीन चोर दिखे थे।

डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि फुटेज की मदद से सर्विलांस टीम ने बिठूर पुलिस के साथ मिलकर तीन चोरों को दबोचा। जिन्होंने अपने नाम हमीरपुर के करारा चकोठी निवासी शिवम वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा और नौबस्ता पुरानी मौरंग मंडी निवासी गोपाल उर्फ टक्कल बताया। गोपाल गिरोह का सरगना है।