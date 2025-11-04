Language
    Top शिक्षण संस्थानों की सूची जारी, देश में IIT Kanpur को पांचवां और CSJMU को 156 वां स्थान

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:44 PM (IST)

    क्यूएस एशिया रैंकिंग-2026  की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में देश में आईआईटी कानपुर को पांचवां स्थान मिला है, जबकि कानपुर की सीएसजेएम यूनिवर्सिटी 156वें स्थान पर रही।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आइआइटी को पांचवां और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) को 156 वां स्थान हासिल हुआ है। इसके साथ ही एशिया के शीर्ष-950 विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थानों की सूची में सीएसजेएमयू को जगह मिली है। इसमें आइआइटी को 77वां स्थान मिला है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में आइआइटी छठवें और सीएसजेएमयू 297 वें स्थान पर है।

    मंगलवार को जारी हुई क्यूएस एशिया रैंकिंग-2026 में ये जानाकरी सामने आई है। एशिया के शीर्ष शिक्षण संस्थानों के लिए जारी होने वाली रैंकिंग में इस बार दोनों संस्थानों कई पायदान पीछे गए हैं। इसकी वजह रैंकिंग में बीते साल के मुकाबले अधिक शिक्षण संस्थानों को शामिल करना माना जा रहा है।

    550 नए संस्थान शामिल हुए, इसलिए प्रतिस्पर्धा कठिन रही

    सीएसजेएमयू के अकादमिक भवन में मंगलवार शाम कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि इस साल क्यूएस एशिया रैंक में लगभग 550 नए संस्थान शामिल हुए हैं। इससे प्रतिस्पर्धा कठिन रही। 2025 की रैंकिंग में सीएसजेएमयू केवल 14 प्रतिशत संस्थानों से आगे था, जबकि इस साल 37.9 प्रतिशत संस्थानों को पीछे छोड़ा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध और गुणवत्तापरक शिक्षा के जरिये एशिया के शीर्ष संस्थानों की सूची में जगह बनाई है। पिछले साल एशिया में 801-850 बैंड और साउथ एशिया में 263वां स्थान था। इस बार रैंक में गिरावट की वजह 1529 संस्थानों का रैंकिंग प्रक्रिया में शामिल होना है। वहीं, पिछले साल कुल 987 संस्थानों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी, रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्रा, डा. मोहित, डा. दिवाकर अवस्थी उपस्थित रहे।

    देश के अन्य संस्थानों को भी मिली रैंक

    रैकिंग में देश में पहला स्थान आइआइटी, दिल्ली को मिला है, जिसकी एशिया रैंक 59 है। आइआइटी दिल्ली की रैंक भारत के साथ दक्षिण एशिया में भी प्रथम है। आइआइएससी, बेंगलुरु ने एशिया में 64वां व दक्षिण एशिया में दूसरा, आइआइटी मद्रास ने एशिया में 70वां व दक्षिण एशिया में चौथा, आइआइटी बांबे ने एशिया में 71वां व दक्षिण एशिया में पांचवां, जबकि आइआइटी कानपुर ने एशिया में 77 वां व दक्षिण एशिया में छठवां शिक्षण संस्थान हासिल किया है है। इस साल की रैंकिंग में 137 संस्थान भारत के हैं।

    पिछले पांच साल में प्रमुख आइआइटी की एशिया रैंकिंग

     

    संस्थान 2026 2025 2024 2023
    कानपुर 77 67 63 66
    दिल्ली  59 44 46 46
    मद्रास 70 56 53 53
    बांबे  71 48 40 40
             

