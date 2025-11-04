Top शिक्षण संस्थानों की सूची जारी, देश में IIT Kanpur को पांचवां और CSJMU को 156 वां स्थान

जागरण संवाददाता, कानपुर। देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आइआइटी को पांचवां और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) को 156 वां स्थान हासिल हुआ है। इसके साथ ही एशिया के शीर्ष-950 विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थानों की सूची में सीएसजेएमयू को जगह मिली है। इसमें आइआइटी को 77वां स्थान मिला है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में आइआइटी छठवें और सीएसजेएमयू 297 वें स्थान पर है।

मंगलवार को जारी हुई क्यूएस एशिया रैंकिंग-2026 में ये जानाकरी सामने आई है। एशिया के शीर्ष शिक्षण संस्थानों के लिए जारी होने वाली रैंकिंग में इस बार दोनों संस्थानों कई पायदान पीछे गए हैं। इसकी वजह रैंकिंग में बीते साल के मुकाबले अधिक शिक्षण संस्थानों को शामिल करना माना जा रहा है।

550 नए संस्थान शामिल हुए, इसलिए प्रतिस्पर्धा कठिन रही सीएसजेएमयू के अकादमिक भवन में मंगलवार शाम कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि इस साल क्यूएस एशिया रैंक में लगभग 550 नए संस्थान शामिल हुए हैं। इससे प्रतिस्पर्धा कठिन रही। 2025 की रैंकिंग में सीएसजेएमयू केवल 14 प्रतिशत संस्थानों से आगे था, जबकि इस साल 37.9 प्रतिशत संस्थानों को पीछे छोड़ा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध और गुणवत्तापरक शिक्षा के जरिये एशिया के शीर्ष संस्थानों की सूची में जगह बनाई है। पिछले साल एशिया में 801-850 बैंड और साउथ एशिया में 263वां स्थान था। इस बार रैंक में गिरावट की वजह 1529 संस्थानों का रैंकिंग प्रक्रिया में शामिल होना है। वहीं, पिछले साल कुल 987 संस्थानों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी, रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्रा, डा. मोहित, डा. दिवाकर अवस्थी उपस्थित रहे।