कानपुर में जुटेंगे देशभर के सर्जन, सीखेंगे रोबोटिक्स और कैडवरिक सर्जरी की बारीकियां
कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश सर्जिकल एसोसिएशन के स्वर्ण जयंती सम्मेलन यूपीएएसआइकान 2025 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में देशभर से एक हजार से अधिक सर्जन भाग लेंगे, जहाँ रोबोटिक्स और कैडवरिक सर्जरी जैसे आधुनिक तकनीकों पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, युवा सर्जनों को प्रशिक्षित करने के लिए वरिष्ठ सर्जन भी मौजूद रहेंगे।
जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र सर्जिकल एसोसिएशन का स्वर्ण जयंती सम्मेलन उप्र चैप्टर एसोसिएशन सर्जन आफ इंडिया इस सेलिब्रेशन (यूपीएएसआइकान) 2025 का आयोजन जीएसवीएम मेडिकल कालेज द्वारा छह से नौ नवंबर तक किया जाएगा। छह नवंबर को जीएसवीएम मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लाक और सात से नौ अक्टूबर तक बिठूर स्थित होटल ब्लू वर्ल्ड में सम्मेलन आयोजित होगा।
इसमें देशभर के एक हजार से ज्यादा सर्जन शामिल होंगे और रोबोटिक्स, कैडवरिक सर्जरी के साथ छह प्रकार की सर्जरी में नवीनतम तकनीक तथा नवाचार पर मंथन करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर में सर्जरी की आधुनिक तकनीक पर करीब 300 पेपर का प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा। इसमें जीएसवीएम मेडिकल कालेज के सर्जन डा. सुमित का ब्रेस्ट सर्जरी और डा. अपूर्वा का बिना टांके के अपेंडिक्स सर्जरी पर किए गए शोध का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
सोमवार को सुपर स्पेशलिस्ट ब्लाक में सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. जीडी यादव ने बताया कि जीएसवीएम मेडिकल कालेज में 1975 में पहली बार कांफ्रेंस का आयोजन हुआ था। अब स्वर्ण जयंती सम्मेलन की मेजबानी भी कालेज को मिली है। उप्र में पहली बार किसी कांफ्रेंस में एक हजार से ज्यादा विभिन्न विधाओं के सर्जन हिस्सा लेंगे। इसमें संजीव सर्जरी का प्रसारण कर पैनल संवाद, केस प्रस्तुतीकरण, गेस्ट लेक्चर, वीडियो प्रस्तुतीकरण, रोबोटिक्स सर्जरी की ट्रेनिंग और कैडवर पर सर्जरी की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि न्यूरोलाजी, सुपर स्पेशलिस्ट सर्जरी के साथ छह प्रकार की जटिल सर्जरी जैसे अपर गैस्ट्रो इंडोस्कोपी, बेसिक यूरोलाजी, लेजर प्रोक्टोलाजी, अल्ट्रासाउंड फार सर्जन के सत्र आयोजित होंगे। इसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु सहित कई राज्यों से वरिष्ठ सर्जन हिस्सा लेंगे। इसमें डा. प्रेमशंकर, डा. विकास कटियार, डा. आरके जौहरी आदि उपस्थित रहे।
युवा सर्जन को प्रशिक्षित करेंगे वरिष्ठ सर्जन
स्वर्ण जयंती सम्मेलन में डा. चिंतामणि, डा. राजीव सिन्हा, डा. कौशल मित्तल, डा. एके कृपानी, डा. प्रवीन भाटिया, डा. अशोक कुमार, डा. दीपेंद्र के सरकार, डा. संजय सोनार, डा. एनएन बसर, डा. टीडी यादव, डा. अरसद अहमद, डा. शबी अहमद।
