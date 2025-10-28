कानपुर में Sir के तहत मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान, जानें कब से चलेगा

जागरण संवाददाता,कानपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2026 के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को सरसैया घाट सभागार में आयोग द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने की, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिलाधिकारी शामिल हुए।



बैठक में आयोग ने निर्देश दिए कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिक मतदाता बनने के पात्र होंगे। जिलाधिकारी ने नगर के सभी पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से छूट न पाए।



कार्यक्रम के तहत तैयारी, प्रशिक्षण और मुद्रण चरण 28 अक्टूबर से तीन नवंबर तक चलेगा, जबकि घर-घर सत्यापन का कार्य चार नवंबर से चार दिसंबर 2025 तक कराया जाएगा। इसके बाद मतदान केंद्रों का आवश्यक पुनर्गठन चार दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार प्रारूप मतदाता सूची नौ दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगी, जिस पर दावे और आपत्तियां आठ जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। उनका निस्तारण 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा, और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।



जिलाधिकारी ने सभी ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि आयोग द्वारा जारी परिशिष्टों और आदेशों का गहन अध्ययन कर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रविष्टि अभिलेखीय प्रमाणों के आधार पर शुद्ध एवं पारदर्शी रूप से दर्ज की जाए। साथ ही, सहायता केंद्रों पर आवश्यक प्रपत्र और सूचना पुस्तिकाएं उपलब्ध रहें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में एडीएम वित्त विवेक चतुर्वेदी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे।