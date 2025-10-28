सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर के कुलपति ने दिया इस्तीफा, महीने भर पहले राज्यपाल ने कैंपस में अव्यवस्था को लेकर जताई थी नाराजगी
कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डा. आनंद कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन को कार्यभार सौंपा गया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डा. आनंद कुमार सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को उनका त्याग पत्र स्वीकार कर मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन को कार्यभार सौंपा है।
बता दें कि 18 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) का 27 वां दीक्षा समारोह के दौरान कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। सीएसए की रैंकिंग गिरने और पठन-पाठन के स्तर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब रैंक नीचे जा रही है तो विश्वविद्यालय अच्छा कैसे हो सकता है। छात्रावासों में शौचालय से लेकर स्नानागार तक की स्थिति बदहाल है। दुर्गंध और गंदगी के बीच छात्र रहने को मजबूर हैं। गेस्ट टीचर के भरोसे पूरा विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। नियमित शिक्षक अपनी कक्षाओं में पढ़ाने नहीं जाते हैं।
सुनाई थी खरी-खरी
सीएसए के कैलाश भवन सभागार में आयोजित दीक्षा समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र और शिक्षकों को खरी-खरी सुनाई थी। राज्यपाल जब विश्वविद्यालय की नाकामियों को उजागर कर थीं तो सभागार में मौजूद उपाधि धारकों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका समर्थन किया था। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की एनआइआरएफ रैंकिंग पहले 30 थी, जो अब 38 हो गई है। इसका मतलब विश्वविद्यालय ठीक से काम नहीं कर रहा है। यहां आने से पहले मैंने अपनी टीम को विश्वविद्यालय का हाल जानने भेजा था। छात्रावासों के शौचालय और स्नानागार टूटे हुए हैं। गंदगी फैली हुई है और सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। यही नहीं भवन भी जर्जर हैं। डेरी विभाग में 500 गाय और भैंस हैं, लेकिन दूध का उत्पादन नहीं होता। स्विमिंग पूल बंद है। खेल गतिविधियां शून्य हैं।
व्यवस्था सुधारने के लिए दिया गया था एक माह का मौका
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव सुधीर एम बोबड़े ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के काम-काज की समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय के छात्रावासों में व्याप्त गंदगी और विकास कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई थी। विश्वविद्यालय में हो रही भर्ती के रोस्टर को शासन से स्वीकृत कराने के बारे में भी बैठक में पूछा गया था। राज्यपाल की टीम ने व्यवस्था सुधारने के लिए एक माह का मौका दिया था। इससे पहले राज्यपाल के निर्देश पर राजभवन से आई पांच टीमों ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं की सूची तैयार की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।