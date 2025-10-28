सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर के कुलपति ने दिया इस्तीफा, महीने भर पहले राज्यपाल ने कैंपस में अव्यवस्था को लेकर जताई थी नाराजगी

जागरण संवाददाता, कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डा. आनंद कुमार सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को उनका त्याग पत्र स्वीकार कर मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन को कार्यभार सौंपा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि 18 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) का 27 वां दीक्षा समारोह के दौरान कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। सीएसए की रैंकिंग गिरने और पठन-पाठन के स्तर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब रैंक नीचे जा रही है तो विश्वविद्यालय अच्छा कैसे हो सकता है। छात्रावासों में शौचालय से लेकर स्नानागार तक की स्थिति बदहाल है। दुर्गंध और गंदगी के बीच छात्र रहने को मजबूर हैं। गेस्ट टीचर के भरोसे पूरा विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। नियमित शिक्षक अपनी कक्षाओं में पढ़ाने नहीं जाते हैं।

सुनाई थी खरी-खरी

सीएसए के कैलाश भवन सभागार में आयोजित दीक्षा समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र और शिक्षकों को खरी-खरी सुनाई थी। राज्यपाल जब विश्वविद्यालय की नाकामियों को उजागर कर थीं तो सभागार में मौजूद उपाधि धारकों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका समर्थन किया था। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की एनआइआरएफ रैंकिंग पहले 30 थी, जो अब 38 हो गई है। इसका मतलब विश्वविद्यालय ठीक से काम नहीं कर रहा है। यहां आने से पहले मैंने अपनी टीम को विश्वविद्यालय का हाल जानने भेजा था। छात्रावासों के शौचालय और स्नानागार टूटे हुए हैं। गंदगी फैली हुई है और सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। यही नहीं भवन भी जर्जर हैं। डेरी विभाग में 500 गाय और भैंस हैं, लेकिन दूध का उत्पादन नहीं होता। स्विमिंग पूल बंद है। खेल गतिविधियां शून्य हैं।