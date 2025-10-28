Language
    वकीलों पर दर्ज मुकदमे के विरोध में द लायर्स एसोसिएशन, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ खोला मोर्चा

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:12 PM (IST)

    कानपुर में, दि लायर्स एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें न्यायिक जांच की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू करने और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने की मांग की। प्रदर्शन में कई जिलों के अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया।

    Hero Image

    कानपुर कलक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ता। जागरण

    जागरण संवाददाता,कानपुर। दि लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं ने सिविल न्यायालय भवन गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिवक्ता कलक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन भेजा। जिसमें अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के देखते हुए कलक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

    अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ मंगलवार को दि लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र वर्मा और महामंत्री राजीव यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ता कचहरी से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचते ही अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस की दमनकारी नीतियों से अधिवक्ता समाज आहत है। यदि समय रहते स्थिति नहीं सुधारी गई, तो अधिवक्ता सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

    इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन एएसडीएम मनीष कुमार सौंपा। जिसमें अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र लागू करने के साथ ही पिछले छह महीनों में अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में गठित एसआइटी से कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नगर के साथ ही कानपुर देहात, आगरा, बाराबंकी, देवरिया, लखीमपुर समेत कई जिलों के अधिवक्ताओं ने प्रतिभाग किया।

    प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र बाजपेयी, गणेश दीक्षित, गिरधर द्विवेदी, नरेश चंद त्रिपाठी, रमाकांत मिश्रा, पुष्कर द्विवेदी, राकेश प्रसाद साहू, आशीष पांडेय, प्रेमशंकर मिश्रा, भानु प्रताप सिंह, बुद्धप्रकाश, यश कुमार, सूर्यप्रकाश बाजपेयी, राजीव शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।