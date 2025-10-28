वकीलों पर दर्ज मुकदमे के विरोध में द लायर्स एसोसिएशन, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ खोला मोर्चा

जागरण संवाददाता,कानपुर। दि लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं ने सिविल न्यायालय भवन गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिवक्ता कलक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन भेजा। जिसमें अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के देखते हुए कलक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।



अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ मंगलवार को दि लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र वर्मा और महामंत्री राजीव यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ता कचहरी से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचते ही अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस की दमनकारी नीतियों से अधिवक्ता समाज आहत है। यदि समय रहते स्थिति नहीं सुधारी गई, तो अधिवक्ता सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।



इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन एएसडीएम मनीष कुमार सौंपा। जिसमें अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र लागू करने के साथ ही पिछले छह महीनों में अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में गठित एसआइटी से कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नगर के साथ ही कानपुर देहात, आगरा, बाराबंकी, देवरिया, लखीमपुर समेत कई जिलों के अधिवक्ताओं ने प्रतिभाग किया।