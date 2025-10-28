Language
    Weather Update: मोंथा ने खींचे अरब सागर के चक्रवाती बादल , जानें 29 अक्टूबर को कैसा रहेगा कानपुर का मौसम

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:02 PM (IST)

    अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का असर कानपुर के मौसम पर पड़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, 29 अक्टूबर को कानपुर और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मोंथा चक्रवात से बने कम दबाव के वायु क्षेत्र ने मंगलवार को अरब सागर से आए चक्रवाती बादलों को भी अपनी ओर खींच लिया। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक वर्षा हुई लेकिन कानपुर में बादल छाए रहने के बावजूद केवल बूंदाबांदी वाला मौसम ही रहा। पिछले 36 घंटे के दौरान बादलों और बूंदाबांदी ने कानपुर के अधिकतम तापमान में भी सात डिग्री की कमी ला दी है। इससे मंगलवार को लोगों ने सुबह और शाम के मौसम में हल्की सर्दी महसूस की। मंगलवार को बादलों और धुंध के कारण सुबह का सूरज भी देर तक नहीं दिखा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन-चार दिनों तक कोई बदलाव के आसार नहीं हैं। इस दौरान दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। 

    बूंदाबांदी का मौसम सोमवार दोपहर बाद से शुरू हुआ तो रात में भी शहर के अलग-अलग स्थानों पर बूंदाबांदी होती रही। मंगलवार सुबह से बादलों के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला बना रहा। रुक-रुक कर हुई बूंदाबांदी की वजह से सुबह लोगों ने हल्की सर्दी महसूस की। दिन का मौसम भी ऐसा रहा कि घरों के अंदर पंखा चलाने की जरूरत नहीं रही।

    मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री रहा है जो सामान्य से 6.8 डिग्री कम है। बादलों के आने से हालांकि न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा होकर 18.4 डिग्री दर्ज हुआ है। मंगलवार को आर्द्रता का प्रतिशत भी 82 रहा है।

    मौसम विशेषज्ञ डा.एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में आए मोंथा चक्रवात की वजह से अरब सागर के चक्रवाती मौसम का असर कमजोर हुआ है। दक्षिण भारत की ओर से जो बादल कानपुर की ओर आ रहे थे, वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर चले गए। इससे अब बुधवार को भी वर्षा की संभावना कम है। मंगलवार को चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर भी अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री रहा है।

    मोंथा का यहां सबसे ज्यादा असर

    मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार से 31 अक्टूबर के बीच मोंथा का असर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी इलाकों प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, भदोही में दिखेगा और इन जिलों गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। दक्षिणी जिलों सोनभद्र, वाराणसी के साथ ही बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। सोनभद्र में सर्वाधिक 65 मिमी बारिश रिकार्ड की गई, जबकि बुंदेलखंड के झांसी में 51 मिमी और उरई में 48.2 मिमी वर्षा हुई। यूपी में सर्वाधिक असर प्रदेश के दक्षिणी और बिहार से सटे पूर्वांचल के जिलों पर पड़ेगा। इन इलाकों में तेज हवा व गरज-चमक के साथ बारिश होगी।

