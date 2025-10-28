उरई की पुरानी हवेली में खजाना की सूचना, डकैती के लिए कानपुर से आए चार बदमाश सहित छह गिरफ्तार
उरई में एक पुरानी हवेली में खजाने की सूचना के चलते कानपुर से आए चार बदमाशों समेत छह लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें धर दबोचा। बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।
जागरण संवाददाता, उरई। भेंड़ गांव स्थित पुरानी हवेली में डकैती की योजना बनाते हुए छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने रेकी की थी और इसी आधार पर चार बदमाश साथियों को कानपुर से बुलाया था। यह बदमाश भेंड़ गांव स्थित राजा की पुरानी हवेली में डकैती की योजना को अंजाम दे पाते उससे पहले ही कोंच कोतवाली पुलिस ने एसओजी की मदद से भेंड़ गांव में दिरावटी रोड किनारे एक स्कूल के पास से दबिश के दौरान सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों पर चोरी, डकैती डालने की धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इसमें दो उरई के और चार बदमाश कानपुर नगर के हैं।
कोंच कोतवाली प्रभारी अजीत सिंह व एसओजी प्रभारी वरुण को रविवार को सूचना मिली कि कुछ बदमाश ग्राम भेंड़ में राजा अनिरुद्ध प्रताप सिंह उर्फ लाल जी की पुरानी हवेली में डकैती डालने की फिराक में हैं। हवेली फिलहाल बंद रहती है, अनिरुद्ध प्रताप उरई शहर में निवास करते हैं और देखरेख के लिए कभी कभार भेंड़ जाते हैं। डकैती डालने की सूचना पर पुलिस सक्रिय हो गई और चेकिंग प्रारंभ कर दिया।
सोमवार रात करीब 11 बजे ग्राम भेंड़ के पास दिरावटी रोड पर बंद पड़े तुलसी देवी कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के पास कुछ लोगों के खड़े होने की सूचना पर एसओजी व पुलिस टीम ने पहुंचकर घेराबंद कर ली। यहां से छह लोगों गिरफ्तार कर लिया।
कानपुर के नौबस्ता, मछरिया के रहने वाले बदमाश
गिरफ्तार आरोपितों में उरई सदर कोतवाली के ग्राम जयपुरा निवासी केशव सिंह, शहर के मुहल्ला सुशील नगर निवासी अमरीश मिश्रा व नई सड़क रिजवी रोड थाना बेकनगंज कानपुर नगर निवासी उस्मान रसूल पुत्र हिदायत, 16 बीसी मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर निवासी इमरान उर्फ अफरोज पुत्र इशाक खां, 88 सी यशोदा नगर मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर निवासी जुनैद पुत्र गरीबु्ददीन व यहीं का निवासी मोहम्मद नफीस पुत्र शहजाद उर्फ रईस शामिल हैं।
किराए की गाड़ी से पहुंचे थे उरई
नफीस ने बताया कि हम लोगों को केशव सिंह व सोनू ने यह कह बुलाया था कि कोंच में बड़ा काम है। सभी किराए की गाड़ी से उरई आए थे। इसके बाद उरई से कोंच होते हुए भेंड़ में पहुंचकर राजा साहब की पुरानी हवेली में डकैती डालनी थी। उन्हें सूचना मिली थी कि हवेली में बहुत खजाना है।
जुआ, गैंग्स्टर के केस दर्ज इन पर
पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि नफीस व जुनैद पर एक-एक मुकदमा नौबस्ता थाने में जुआ का पहले से दर्ज है, उस्मान पर बराबंकी, हरदोई में चोरी, मारपीट, गैंग्स्टर सहित छह मुकदमे दर्ज हैं। सभी आरोपित डकैती की योजना बनाते पकड़े जाने पर जेल भेजे गए हैं।
इतना सामान हुआ बरामद
डकैती की योजना बनाते सभी छह आरोपितों के पास से दो तमंचा, तीन कारतूस, एक चापड़, दो लोहा काटने वाले आरी के ब्लेड, दो लोहे की सब्बल, एक लोहे की राड, एक लकड़ी का डंडा, एक लोहे की हथौड़ी, एक पेंचकस, प्लास, तार कटर, दो टार्च, एक ताला खोलने वाला चाबी का गुच्छा व बिना नंबर की अर्टिगा कार मिली है।
