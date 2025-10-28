कानपुर में LLB छात्र हमले में दारोगा समेत छह पुलिसकर्मी की लापरवाही, एडीसीपी पश्चिम ने माना दोषी

जागरण संवाददाता, कानपुर। विनायकपुर में विधि छात्र अभिजीत सिंह पर चापड़ से जानलेवा हमला करने के मामले में एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह की जांच में दारोगा सचिन भाटी समेत छह पुलिसकर्मी लापरवाही के दोषी मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में अपनी चार के ही नाम शामिल किए हैं। एडीसीपी ने जांच रिपोर्ट पुलिस आयुक्त को सौंप दी। वहीं, अवकाश पर गए दारोगा को लेकर पुलिस आयुक्त ने रावतपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार मिश्रा को तलब किया है।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित की तरफ से घायल के खिलाफ मात्र डेढ़ घंटे में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुख्य घटनास्थल की जांच के लिए पहुंचने में पुलिस को लगभग 16 घंटे लग गए। पुलिसकर्मियों ने आरोपितों को बचने का पूरा मौका दिया था, जिससे वह साक्ष्य मिटा सकें। घटना में मिले सीसी कैमरों से आरोपितों की भी करतूत सामने आई है। मामले में दारोगा व कुछ पुलिसकर्मियों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है।



केशवपुरम निवासी विधि छात्र अभिजीत सिंह चंदेल मां की दवा लेने विनायकपुर स्थित मां मेडिकल स्टोर पर गए थे, जहां दवा में कुछ छूट को लेकर मेडिकल स्टोर संचालक अमर सिंह से उनका विवाद हो गया। इसके बाद अमर सिंह ने भाई विजय सिंह ,निखिल तिवारी व प्रिंसराज श्रीवास्तव के साथ मिलकर अभिजीत से मारपीट की और चापड़ से हमला कर मरणासन्न कर दिया।

चापड़ के हमले से अभिजीत का सिर फटा, उंगली कट गई व पेट की आंतें तक बाहर आ गई। उन्हें गंभीर हालत में सर्वोदय नगर स्थित रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में पुलिस की कार्यशैली पर भी खूब सवाल उठे। पुलिस ने आरोपितों को बचाने के लिए उन्हें साक्ष्य मिटाने का पूरा मौका दिया, जिसका फायदा उठा संचालक ने डीवीआर तक गायब कर दी।

पूरी घटना में घायल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर पुलिस पर उठे सवालों की जांच एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने की। उन्होंने सोमवार दोपहर घटनास्थल की जांच की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि रविवार रात 9:43 बजे मेडिकल स्टोर पर अभिजीत दिखा, जिसके हाथ में चोट दिख रही थी। इसके बाद उसका व मेडिकल स्टोर संचालक के बीच कुछ विवाद हुआ। फिर 10:19 बजे अभिजीत मेडिकल स्टोर से लगभग 250 मीटर दूरी पर सिंचाई विभाग की कालोनी की तरफ भागते दिखा। उसके पीछे दो स्कूटी से तीन लाख आते दिखे।

कालोनी के 15 मकान है, लेकिन रहते मात्र पांच ही परिवार हैं। अभिजीत बचने के लिए कालोनी की दीवार फांद जाता है। तभी 10:23 बजे स्कूटी सवार वापस जाते दिखते हैं। इसके बाद अभिजीत घायल हालत में लड़खड़ाते हुए 50 कदम तक चला और एक पेड़ के सहारे बेसुध होकर गिर पड़ता है। कालोनी के रामू व राहुल ने यूपी 112 नंबर पर काल की, लेकिन काफी देर तक पुलिस और न ही एंबुलेंस पहुंची, जिस पर वे लोग उसे गंभीर हालत में बाइक से गुरुदेव चौकी पहुंचे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने खुद ले जाने की बजाए उन्हीं दोनों से घायल को इलाज कराने को कह दिया। दोनों उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक घटना की जानकारी स्वजन हो गई और उन लोगों ने अभिजीत को स्वजन रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया।

एडीसीपी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि अभिजीत की कार में पिस्टल पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से रखी गई थी, जिसका वीडियो भी बनाया था। वहीं, अभिजीत की मदद करने वाले राहुल ने यूपी 112 पर 10:28 बजे काल की थी, जबकि आरोपित की तरफ से विजय ने 10:12 बजे ही काल कर रंगदारी मांगने, तमंचे की बट से हमला करने व लूट के आरोप लगाए थे।