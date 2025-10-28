कन्नौज में हिंदू किशोरी को प्रेमजाल में फंसाने वाला मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, कई लड़कियों को इसी तरह फंसाया

जागरण संवाददाता, कानपुर। हिंदू किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर बुर्का पहनाकर खुद के साथ फोटो खींच इंटरनेट मीडिया में प्रचलित करने में आरोपित इमरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। उसके एक पैर में गोली लगी। तालग्राम सीएचसी से मेडिकल कालेज तिर्वा रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपित ने कई लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाया था। उनकी फोटो वायरल कर देता था।

15 दिन से लापता हिंदू किशोरी की बुर्का में फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित किया था। आरोपित मुस्लिम युवक के विरुद्ध छेड़छाड़, आइटी एक्ट व पाक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। फोटो वायरल होने के 26 अक्टूबर को बाद किशोरी को बरामद किया गया। अब बयान दर्ज कराने के लिए उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

ये था पूरा मामला

कन्नौज के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी इंटर की छात्रा करीब 15 दिन पहले लापता थी। स्वजन ने एक मुस्लिम समुदाय के युवक पर किशोरी को बहला कर ले जाने का आरोप लगाया था। किशोरी की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुई। इसमें वह बुर्का पहने आरोपित के साथ नजर आ रही थी। तस्वीर पर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिखा होने से ग्रामीणों में आक्रोश था। इसके बाद किशोरी को बरामद कर लिया गया। आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी गई थीं।