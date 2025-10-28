दिल्ली को जानलेवा प्रदूषण से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए आइआइटी कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

जागरण संवाददाता, कानपुर। घातक प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली को राहत दिलाने के लिए कृत्रिम वर्षा से राहत देने का प्रयास जारी है। आईआईटी कानपुर ने इस ओर बड़ी सफलता हासिल की है। आइआइटी कानपुर के विज्ञानियों की टीम ने दिल्ली में डेरा डाला है।

23 अक्टूबर को आईआईटी (IIT) के विशेष विमान सेसना ने दिल्ली (Delhi) तक परीक्षण उड़ान भी भरी थी। लेकिन बादलों में नमी अधिक होने की वजह से यह प्रयास पूरा नहीं हो सका। अब 28 अक्टूबर यानी मंगलवार को आज आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur)के विमान ने फिर से दिल्ली के लिए सफल उड़ान भरी है।

दोपहर में मौसम का अनुकूल संकेत मिलते ही लगभग 12:15 बजे आइआइटी की हवाई पट्टी से कृत्रिम वर्षा कराने वाला सेसना विमान दिल्ली के लिए उड़ान भर गया। आईआईटी निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल। आईआईटी निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली के मौसम पर आज के अभियान की सफलता निर्भर करेगी । विमान के लौट कर आने के बाद अगला अपडेट मिल सकेगा । कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। मौसम भी अनुकूल दिखाई दे रहा है।

बादलों में नमी कम होने से नहीं हुई थी कृत्रिम वर्षा दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी में लगी आइआइटी विज्ञानियों की टीम ने अपने उपकरणों का सफल परीक्षण पूरा कर लिया था। निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने बताया कि 23 अक्टूबर को लगभग चार घंटे की उड़ान के दौरान आइआइटी के सेसना विमान ने बुराड़ी के ऊपर बादलों में केमिकल का छिड़काव किया। बादलों में नमी की मौजूदगी कम होने की वजह से वर्षा नहीं हो सकी थी। इसलिए अब अब नमी वाले बादलों के आने का इंतजार था।

जानें क्या थी पायलट की रिपोर्ट पायलट की रिपोर्ट और विंडी प्रोफेशनल सिस्टम के डेटा के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली के आसमान में अधिक बादल नहीं थे। केवल बुराड़ी के पास दो छोटे बादल के क्षेत्र परीक्षण के लिए पहचाने गए। इन क्षेत्रों में फ्लेयर्स सफलतापूर्वक फायर किए गए, जिससे विमान और सीडिंग उपकरण की संचालन क्षमता की पुष्टि हुई।