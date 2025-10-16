जागरण संपादकीय: ट्रंप के मनगढ़ंत दावे, कब क्या कह दें, इसका ठिकाना नहीं
भारत के लिए यही उचित है कि वह अमेरिकी टैरिफ का सामना करने की अपनी रणनीति पर काम करता रहे। मौजूदा माहौल में ट्रंप पर भरोसा करना ठीक नहीं।
भारत के लिए यही उचित है कि वह अमेरिकी टैरिफ का सामना करने की अपनी रणनीति पर काम करता रहे। मौजूदा माहौल में ट्रंप पर भरोसा करना ठीक नहीं।
जागरण संपादकीय: ट्रंप के मनगढ़ंत दावे, कब क्या कह दें, इसका ठिकाना नहीं
विचार: मानहानि कानून का दुरुपयोग रुके, यह कदाचित धन उगाही का एक साधन बन गया है
विचार: पाकिस्तान से उभर रहा बड़ा खतरा, भारत को रहना होगा अलर्ट
जागरण संपादकीय: वायु प्रदूषण की चिंता, सभी कारणों के निवारण पर जोर दिया जाए
विचार: विचारधारा से हीन होती राजनीति, किसी को भी प्रत्याशी बनाने वाले राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं से करते हैं अन्याय
विचार: अफगान महिलाओं की अनदेखी, सऊदी अरब से सीखे अफगानिस्तान
जागरण संपादकीय: न्याय और न्यायाधिकरण, एआई से कामकाज पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनेगा
विचार: यथार्थवादी हुई भारतीय विदेश नीति, भारत को हर मोर्चे पर रहना होगा सावधान
विचार: इस्लामी राजनीति की केंद्रीय समस्या, असदुद्दीन ओवैसी का बयान त्रुटिपूर्ण और भटकाने वाला
जागरण संपादकीय: गाजा शांति समझौता, पहले चरण पर अमल; दूसरे पर नजर
विचार: संबंधों को पटरी पर लाने की चुनौती, चीनी आक्रामकता के इस दौर में भारत-अमेरिका के बीच साझेदारी ही स्थिरता की गारंटी
विचार: गाजा में शांति पर संदेह का साया, नेतन्याहू और हमास के पास ट्रंप की शांति योजना पर सहमति के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।