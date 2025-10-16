Editorial

जागरण संपादकीय: ट्रंप के मनगढ़ंत दावे, कब क्या कह दें, इसका ठिकाना नहीं

भारत के लिए यही उचित है कि वह अमेरिकी टैरिफ का सामना करने की अपनी रणनीति पर काम करता रहे। मौजूदा माहौल में ट्रंप पर भरोसा करना ठीक नहीं।







