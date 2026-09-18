ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले निर्वाचन आयोग ने अंतरिम फैसले के जरिये उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न जब्त कर लिया और अब राज्य के दो विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में से एक में उनकी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। इससे यही पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों तक शासन करने वालीं ममता बनर्जी सत्ता हाथ से जाते ही चौतरफा मुश्किलों से घिर गई हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में पराजय के बावजूद तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी, लेकिन फिर बिखराव का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के अधिसंख्य विधायकों ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और फिर बीस लोकसभा सदस्य भी पार्टी से छिटक गए। आज स्थिति यह है कि ममता बनर्जी विधानसभा में भी अपना प्रभाव खो चुकी हैं और लोकसभा में भी। यह भी ध्यान रहे कि उनके कुछ राज्यसभा सदस्य भी पार्टी छोड़ चुके हैं।

यह संभवतः पहली बार है, जब किसी राज्य में लगातार तीन कार्यकाल पूरे करने वाली कोई पार्टी इस तरह बिखरी हो। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय ममता बनर्जी जिस तरह चौतरफा संकट से घिरी हुई हैं, उसे देखते हुए यह कहना कठिन है कि राजनीतिक रूप से उनकी वापसी हो सकती है। वैसे तो जैसे तृणमूल कांग्रेस में टूट-फूट हुई, वैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी हो चुकी है, लेकिन इन दोनों दलों के मुकाबले ममता की पार्टी राजनीतिक रूप से कहीं अधिक सशक्त थी। ममता चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देंगी, लेकिन इसमें संदेह है कि उन्हें राहत मिल सकेगी।