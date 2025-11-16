Language
    पहले चुनाव में हार, फिर लालू परिवार में दरार... रोहिणी की बगावत की पूरी Inside Story

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:23 PM (IST)

    बिहार में राजद की चुनावी हार के बाद लालू परिवार में फूट पड़ गई है। रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ते हुए राजनीति छोड़ने का एलान किया। उन्होंने संजय यादव और रमीज पर आरोप लगाए। यहां पढ़ें रोहिणी के पार्टी और परिवार छोड़ने की इनसाइड स्टोरी...

    रोहिणी आचार्य ने छोड़ी पार्टी और परिवार। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में RJD की चुनावी पराजय के ठीक से 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि लालू प्रसाद के परिवार में एक और बड़ी फूट पड़ गई। लालू की छोटी बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट कर सियासी हलचल पैदा कर दी है।

    रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने शनिवार शाम को एक पोस्ट कर अपने परिवार से नाता तोड़ने की बात कह दी है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पर लिखा- मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।

    JDU नेता का आया बयान

    रोहिणी आचार्य के राजद और परिवार छोड़ने पर जदयू से नीरज कुमार का पहला बयान आया। उन्होंने कहा कि उनके भाई चुप हैं, इसका मतलब है कि घाव गहरा है।

    नीरज कुमार ने आगे कहा, जिस बेटी ने लालू जी के प्राण की रक्षा की... आज अगर उसके मन में टीस पैदा हुई है, वो कराह रही है और आप राजनीति में धृतराष्ट्र बन गए हैं। जिस भाई (तेजस्वी यादव) के कलाई पर राखी बांधी वो चुप है, इसका मतलब जख्म गहरा है।

    संजय यादव और रमीज खान का लिया नाम

    आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने का एलान किया। उन्होंने अपने इस फैसले का एलान करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में दो लोगों - संजय यादव और रमीज का नाम भी लिया।

    उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने पोस्ट में आगे कहा कि संजय यादव और रमीज ने उनसे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, '...और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।'

    लालू परिवार में दरार

    बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने स्वयं को इस परिवार और राजद से अलग कर लिया है। इसे खराब परिणाम का साइड इफेक्ट माना जा रहा है।

    चुनाव में हार के बाद शनिवार को लालू परिवार के लिए एक और बुरी खबर आई। राजद सुप्रीमो को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी यादव ने परिवार और राजद ने नाता तोड़ लिया है। यह परिवार के दसरे सदस्य के अलगाव की खबर है। इससे पहले, लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार और दल से बेदखल कर दिया था।

    रोहिणी के अलगाव को भी तेज प्रताप से जोड़ कर देखा जा रहा है। चुनाव परिणाम से रोहिणी बेहद दुखी हैं। तेज प्रताप की तरह रोहिणी ने भी राजद की बुरी गति के लिए राज्यसभा सदस्य और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को जिम्मेवार ठहराया है।

    'मेरा कोई परिवार नहीं'

    एक्स पर पोस्ट करने के बाद रोहिणी पहली बार मीडिया के सामने आईं। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने पर कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है। उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है... सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ है?...

    आगे रोहिणी ने कहा कि जब परिवार छोड़ने का सवाल पूछा गया तो रोहिणी ने कहा कि ये सवाल संजय, रमीज और तेजस्वी से जाकर पूछिए। उन्होंने कहा कि जब संजय और रमीज का नाम लिया जाएगा, तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आपको बदनाम किया जाएगा। आपको गाली दिलवाया जाएगा। आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा।

    सियासी बयानबाजी तेज

    रोहिणी आचार्य के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। रोहिणी के पोस्ट पर नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे 'सत्ता की लड़ाई' करार दिया है। NDA के और भी नेताओं के भी बयान सामने आए हैं।

    सिरसा ने कहा, "रोहिणी आचार्य के इस्तीफे से वही बात स्पष्ट हो गई है, जो भाजपा बार-बार कहती रही है कि वहां परिवारवाद है, उनकी लड़ाई केवल सत्ता के लिए है, राजद में बिहार के विकास की कभी लड़ाई नहीं थी, ये बात स्पष्ट हो गई है। वहीं, इस मामले पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी, HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी।

    कौन हैं रमीज खान

    रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट में रमीज खान नाम के व्यक्ति का जिक्र किया। रमीज नेमत खान तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त हैं और उनकी कोर टीम का हिस्सा हैं। उनकी दोस्ती क्रिकेट के मैदान से लेकर राजनीति तक फैली हुई है।

    मिली जानकारी के अनुसार वह 2016 में राजद में शामिल हुए और महागठबंधन सरकार के दौरान उपमुख्यमंत्री कार्यालय में आंतरिक कार्यों में सहायता से शुरुआत की। समय के साथ, वह तेजस्वी की राजनीतिक टीम का एक अभिन्न अंग बन गए और उनके दैनिक कार्यक्रम, प्रमुख बैठकों, बैक-एंड समन्वय और अभियान प्रबंधन भी देखते हैं।

    तेज प्रताप गुस्साए

    घर और पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने खुलकर अपनी बहन का समर्थन क‍िया है। उन्‍होंने कहा है कि जो मेरी बहन का अपमान करेगा, उसपर सुदर्शन चक्र चलेगा। मीड‍िया बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा क‍ि इतिहास के पन्‍नों में मेरी बहन का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। तेज प्रताप ने एक ऑनलाइन पोस्ट में अपने पिता लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निकाले जाने को याद करते हुए कहा कि मेरे साथ जो हुआ, मैंने उसे सहन कर लिया। लेकिन मेरी बहन का अपमान किसी भी परिस्थिति में असहनीय है।

    लालू परिवार में टूट के बीच रोहिणी का दूसरा पोस्ट

    लालू परिवार से अलग होने के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रही हैं। आज उन्होंने दूसरा पोस्ट कर हलचल मचा दी है। उन्होंने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। इसके लिए करोड़ों रुपये और टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी।

    रोहिणी ने छोड़ा पटना

    राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार के अंतर्कलह के बीच उनकी तीन बेटियों ने एक साथ पटना छोड़ दिया है। रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्‍मी यादव बच्‍चों के साथ दिल्‍ली रवाना हो गईं। पटना एयरपोर्ट से इन सबकी तस्‍वीरें सामने आई हैं। इस दौरान किसी ने मीडिया से बात नहीं की।

    हालांक‍ि, ये उनकी तय यात्रा हो सकती है, लेकि‍न रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के अगले दिन तीन बहनों का एक साथ लालू आवास से निकलना चर्चा का बाजार गर्म कर गया है।

