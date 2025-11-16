पहले चुनाव में हार, फिर लालू परिवार में दरार... रोहिणी की बगावत की पूरी Inside Story

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में RJD की चुनावी पराजय के ठीक से 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि लालू प्रसाद के परिवार में एक और बड़ी फूट पड़ गई। लालू की छोटी बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट कर सियासी हलचल पैदा कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने शनिवार शाम को एक पोस्ट कर अपने परिवार से नाता तोड़ने की बात कह दी है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पर लिखा- मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।

रोहिणी के अलगाव को भी तेज प्रताप से जोड़ कर देखा जा रहा है। चुनाव परिणाम से रोहिणी बेहद दुखी हैं। तेज प्रताप की तरह रोहिणी ने भी राजद की बुरी गति के लिए राज्यसभा सदस्य और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को जिम्मेवार ठहराया है।

आगे रोहिणी ने कहा कि जब परिवार छोड़ने का सवाल पूछा गया तो रोहिणी ने कहा कि ये सवाल संजय, रमीज और तेजस्वी से जाकर पूछिए। उन्होंने कहा कि जब संजय और रमीज का नाम लिया जाएगा, तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आपको बदनाम किया जाएगा। आपको गाली दिलवाया जाएगा। आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा।

सिरसा ने कहा, "रोहिणी आचार्य के इस्तीफे से वही बात स्पष्ट हो गई है, जो भाजपा बार-बार कहती रही है कि वहां परिवारवाद है, उनकी लड़ाई केवल सत्ता के लिए है, राजद में बिहार के विकास की कभी लड़ाई नहीं थी, ये बात स्पष्ट हो गई है। वहीं, इस मामले पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी, HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी।