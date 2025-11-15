Language
    Rohini Acharya: 'मेरा कोई परिवार नहीं, चप्पल से मारा जाएगा...', गुस्से में बहुत कुछ बोल गईं रोहिणी

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:07 PM (IST)

    रोहिणी आचार्य के हालिया बयान ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है और इस बारे में तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए। उनके इस बयान से पारिवारिक अनबन की अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने गुस्से में कई बातें कहीं जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है।

    तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। अपने पिता लालू को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति भी छोड़ देने का एलान कर दिया है। वहीं, अब रोहिणी मीडिया के सामने आ गईं हैं।

    राजद नेता रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने पर कहा, "मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है। उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है... सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ है?..."

    जब परिवार छोड़ने का सवाल पूछा गया तो रोहिणी ने कहा कि ये सवाल संजय, रमीज और तेजस्वी से जाकर पूछिए।

    उन्होंने कहा कि जब संजय और रमीज का नाम लिया जाएगा, तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आपको बदनाम किया जाएगा। आपको गाली दिलवाया जाएगा। आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा।

    रोहिणी ने एक्स पर क्या लिखा था-

    रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सारा दोष में अपने ऊपर ले रही हूं, संजय यादव-रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से नाता तोड़ रही हूं।

    यह परिवार के दूसरे सदस्य के अलगाव की खबर है। इससे पहले मई माह में लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को छह वर्ष के लिए परिवार और दल से बेदखल कर दिया था। कहा था कि तेज प्रताप की हरकतें पार्टी की मर्यादा के खिलाफ हैं।

    रोहिणी के अलगाव को भी तेज प्रताप से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव परिणाम से रोहिणी बेहद दुखी हैं। तेज प्रताप की तरह रोहिणी ने भी राजद की बुरी गति के लिए राज्यसभा सदस्य और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को जिम्मेवार ठहराया है।

