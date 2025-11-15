पहले तेज प्रताप बेदखल, अब रोहिणी ने फैमिली छोड़ी... लालू परिवार में 'क्लेश' की इनसाइड स्टोरी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम (Bihar Election Result 2025) ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार का संकट बढ़ा दिया है। बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने स्वयं को इस परिवार और राजद से अलग कर लिया है। इसे खराब परिणाम का साइड इफेक्ट माना जा रहा है।

शुक्रवार की सुबह, जब मतगणना शुरू हो रही थी, परिवार के सदस्य इस उम्मीद में बैठे थे कि शाम तक सत्ता घर में आ जाएगी, लेकिन मतगणना में तेजी के साथ ही बुरी खबरों की बाढ़ आ गई। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र राधोपुर में लगातार पिछड़ रहे थे।

बड़े पुत्र तेज प्रताप चुनाव हार गए थे और महागठबंधन सत्ता से बहुत दूर रह गया था। देर रात यह अच्छी खबर आई कि तेजस्वी चुनाव जीत गए हैं, लेकिन हार के कारण तेज प्रताप मायूस हो गए हैं। शनिवार को एक और बुरी खबर आई-राजद सुप्रीमो को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी यादव ने परिवार और राजद ने नाता तोड़ लिया है। यह परिवार के दसरे सदस्य के अलगाव की खबर है। इससे पहले, लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार और दल से बेदखल कर दिया था।

रोहिणी के अलगाव को भी तेज प्रताप से जोड़ कर देखा जा रहा है। चुनाव परिणाम से रोहिनी बेहद दुखी हैं। तेज प्रताप की तरह रोहिणी ने भी राजद की बुरी गति के लिए राज्यसभा सदस्य और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को जिम्मेवार ठहराया है।