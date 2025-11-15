Language
    'परिवार से नाता तोड़ रही हूं...' रोहिणी ने X पर किया पोस्ट; RJD की हार के बाद लालू परिवार में फूट

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:27 PM (IST)

    बिहार में राजद की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा की। उन्होंने संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे पार्टी में खलबली मच गई है। रोहिणी के इस कदम से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जहां लोग उनकी बातों पर अपनी राय रख रहे हैं।

    पिता लालू यादव के साथ रोहिणी आचार्य। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election Result 2025) में राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी हार मिली। राजद सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। चुनाव के नतीजे आने के बाद अब लालू परिवार में खटपट शुरू हो गई है। लालू की छोटी बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट कर सियासी हलचल पैदा कर दी है।

    रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने अपने परिवार से नाता तोड़ने की बात कह दी है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पर लिखा- मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।

    बता दें कि यह कदम न सिर्फ लालू परिवार बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है।

    तेज प्रताप पहले ही हो चुके बागी, अब रोहिणी ने छोड़ी राजनीति

    लालू यादव के परिवार और राष्ट्रीय जनता दल में टूट कोई आज की बात नहीं है। हालांकि, पिछले कुछ समय से जिस तरह से राजनीतिक घटनाएं बदली हैं, उससे यह तो साफ है कि राजद के भीतर काफी कुछ ठीक नहीं है। इन घटनाओं ने पार्टी की अंदरूनी कमजोरी उजागर कर दी है।

    लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) पहले ही पार्टी और परिवार से बाहर जा चुके हैं। लालू यादव ने खुद उनको बेदखल किया। जिसके बाद बिहार चुनाव से पहले उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जनशक्ति जनता दल। उन्होंने राजद के खिलाफ चुनाव खुले तौर पर चुनाव भी लड़ा।

    हालांकि, वह अपनी सीट पर ही हार गए। दूसरी ओर, अब रोहिणी आचार्य के फैसले ने लालू परिवार की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

    राजद की लीडरशिप पर उठा सवाल

    बता दें कि रोहिणी आचार्य ने सीधे-सीधे तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर आरोप लगाए हैं। संजय यादव (RJD MP Sanjay Yada को RJD की रणनीति और चुनावी प्रबंधन का "मस्तिष्क" भी कहा जाता है। वहीं, अब रोहिणी के आरोपों के बाद अब पार्टी पर दबाव बढ़ गया है कि वह स्थिति स्पष्ट करे।

