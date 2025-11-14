Bihar Election Result LIVE: प्रशांत किशोर कर पाएंगे 'खेला'? चेक करें Top Candidates का रिजल्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरी। पार्टी ने पूरे बिहार में 239 उम्मीदवार उतारे और दो चरणों में होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है।

जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे 239 उम्मीदवारों में डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ स्थापित राजनेता भी हैं। लगभग 85 जन सुराज उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में 'कृषि' को अपना व्यवसाय बताया है। जन सुराज के 55 उम्मीदवार स्नातकोत्तर हैं, 94 स्नातक हैं और 11 पीएचडी धारक हैं। 34 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और 18 ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा को अपनी सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता घोषित की है।