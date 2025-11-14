Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election Result LIVE: प्रशांत किशोर कर पाएंगे 'खेला'? चेक करें Top Candidates का रिजल्ट

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 239 उम्मीदवार उतारे हैं। इन उम्मीदवारों में डॉक्टर, इंजीनियर, और राजनेता शामिल हैं। कई उम्मीदवारों ने कृषि को अपना व्यवसाय बताया है। उम्मीदवारों में स्नातकोत्तर, स्नातक और पीएचडी धारक भी हैं। पार्टी एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पटना। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरी। पार्टी ने पूरे बिहार में 239 उम्मीदवार उतारे और दो चरणों में होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे 239 उम्मीदवारों में डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ स्थापित राजनेता भी हैं। लगभग 85 जन सुराज उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में 'कृषि' को अपना व्यवसाय बताया है।

    जन सुराज के 55 उम्मीदवार स्नातकोत्तर हैं, 94 स्नातक हैं और 11 पीएचडी धारक हैं। 34 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और 18 ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा को अपनी सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता घोषित की है।

    7 टॉप कैंडिडेट्स का रिजल्ट यहां देखें-

    जोकिहाट से सरफराज आलम चुनाव लड़ रहे हैं।

    कुम्हरार से केसी सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं।

    भोरे से प्रीति किन्रर चुनाव लड़ रही हैं।

    कोचाधामन से अबू अफ्फान फारूक चुनाव लड़ रहे हैं।

    करगहर से रितेश रंजन पांडेय चुनाव लड़ रहे हैं।

    चनपचटिया से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। वह यहां से आगे चल रहे हैं।