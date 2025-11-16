Rohini Acharya के लालू परिवार छोड़ने पर सियासी बयानबाजी तेज, BJP नेता ने कहा- ये सत्ता की लड़ाई

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में राजद की करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह तेज हो गई है। लालू-राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार से नाता तोड़ लिया है। इसके लिए उन्होंने राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। रोहिणी के आरोपों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे 'सत्ता की लड़ाई' करार दिया है। NDA के और भी नेताओं के भी बयान सामने आए हैं।

सिरसा ने कहा, "रोहिणी आचार्य के इस्तीफे से वही बात स्पष्ट हो गई है, जो भाजपा बार-बार कहती रही है कि वहां परिवारवाद है, उनकी लड़ाई केवल सत्ता के लिए है, राजद में बिहार के विकास की कभी लड़ाई नहीं थी, ये बात स्पष्ट हो गई है। यह बहुत दुख की बात है कि जिन लोगों ने सालों तक शासन किया, उनके मन में कभी देश के लिए कोई भावना नहीं थी।"